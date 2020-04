La dura crítica a Federer tras la revolución que planteó en Twitter

Roger Federer se planteó en Twitter: “Sólo me preguntaba ... ¿Soy el único que piensa que es el momento para que el tenis masculino y el femenino se unan y sean uno solo?”. Y matizó: “No hablo de fusionar la competición en la pista, sino de fusionar los organismos que supervisan las giras profesionales de hombres y mujeres (ATP y WTA)”. Y un puñado de tenistas como el argentino Schwartzman, Rafa Nadal, Garbiñe Muguruza o Simona Halep se mostraron a favor. Otro como el polémico Nick Kyrgios estaba disconforme y en esta lado se postuló el vicepresidente de la Federación Alemana de tenis, que fue muy crítico con el ganador de 20 Grand Slams en palabras a “Stats Perfomr”. “Habría que empezar por los ITF y los Grand Slams. Su propuesta es corta de miras y sin fundamento. Con una fusión de ATP y WTA no se resuelve ningún problema.Y exigir esto en estos tiempos... Simplemente necesita más seguidores en su cuenta de Twitter”, dijo, para después añadir: “Estoy a favor de dialogar sobre todo esto a fondo, pero un mensaje en Twitter no puede hacer que esto se plantee”.