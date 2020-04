Ibai y San José lamentan el incumplimiento de la norma en la salida de niños

Los jugadores del Athletic Club Ibai Gómez y Mikel San José han lamentado, a través de las redes sociales, el incumplimiento de las normas por parte de algunas familias en la salida de los menores de 14 años, que ha comenzado este domingo, dentro de la fase de desescalada del confinamiento por la pandemia de COVD-19.

Muchos padres no han cumplido con las normas de distanciamiento cuando han salido a las calle con sus niños

"No hemos aprendido nada. Pero nada de nada. Y luego nos quejaremos. ¡Vaya tela!", lamentaba Ibai en un primer mensaje que ha recibido decenas de respuestas, algunas de ellas con fotos en las que se podía ver a grupos de familias sin cumplir la distancia de seguridad.

"Pero no me refiero a salir. El problema es salir sin cumplir la normativa. Que yo no me meto en si la normativa está bien o mal, porque no tengo ni idea. Y claro que afortunadamente habrá muchos que las cumplan. Gracias", escribía en otro mensaje el futbolista bilbaíno.

Su compañero San José, que como Ibai es padre también de un hijo en edad de poder salir a la calle, lanzó otro mensaje en su cuenta de Twitter agradeciendo el comportamiento de los padres y madres "responsables" y censurando el "egoísmo" de otros.

“Hoy seguro que también hay padres y madres que han cumplido las normas. Como en todo siempre habrá personas responsables y solidarias, y también egoístas. Se ve que el confinamiento no es suficiente para cambiar esto. #LaCulpaNoEsDeLosNiños”, escribió al navarro.