El padrón oficial a finales de 2019 Cerceda tiene 5.001 habitantes. Es decir, uno por encima de la cifra permitida para que no haya restricciones horarias. Es el pueblo gallego que se ha hecho famoso estos días justo por esa razón,

José Manuel Souto es el jefe Policía de Cerceda y ha estado en la Cope contado cómo se está viviendo esta extraña situación. “Desde que salió el decreto hasta ahora han pasado un montón de anécdotas que se están tomando a cachondeo. Reitero y aviso a la población que hay que cumplir la ley. Nos han dicho cosas com que écharamos a la gente del pueblo", dice en broma. Y añade: “La gente está cumpliendo muy bien. No es lo mismo tener restricciones que no tenerla”

“Creo que somos 4.996, pero lo que vale es el padrón oficial”, añade Souto. El jueves pasado se produjo una muerte, antes del decreto y luego se hizo un viral fake después de que el decreto dijera lo de los 5.000 habitantes. El padrón se hace con las cifras del cierre de 2019, por tanto puede haber variado, pero es lo que ahora vale.

Jose Souto es extremo, aunque en ocasiones ha tenido que hacer de lateral. Ahroam Juega en el Silva, después de pasar por varios equipos de Galicia.«Ser policía es mucho más complicado que meter un gol. Tienes que tomar decisiones a veces que afectan o marcan las vidas de las personas, y el gol solo forma parte de un deporte que me apasiona», decía hace años en la Voz de Galicia.