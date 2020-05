El tenis no volverá a la actividad hasta el 11 de mayo

Rafa Nadal, el mejor deportista en la historia de España, dijo el 20 de abril que no entendía por qué no podían entrenar, tratándose el tenis de un deporte individual en el que se guardan las distancias de seguridad. La pasada semana el Gobierno se refirió concretamente al deporte en las medidas de desescalada y se señaló el día 4 de mayo como el del regreso con condiciones: al aire libre, deporte individual, respetando la distancia, con libertad de horario en función de lo necesario para mantener la forma... El tenis entendió que su momento había llegado ya, aunque lo cierto es que el mismo domingo 3 de mayo por la noche algunas de las mejores raquetas de España seguían con la duda: ¿podrían entrenar al día siguiente? ¿pelotear aunque fuera con su entrenador? El decreto del Gobierno, demasiado general en algunos casos, no respondía a preguntas así que tienen muchos deportes de forma específica. Pero ya están resueltas. Llegó el día y no hay tenis. “No tenemos pistas para entrenar. No se permite entrar a los clubes hasta el 11... Empezamos el lunes 11 de mayo”, afirma alguno de los implicados. Por tanto, la espera seguirá durante esta semana.

Lo cierto es que no hay competiciones a la vista en los próximos meses, el regreso del circuito tanto masculino como femenino es una incógnita, incluso podría no regresar hasta 2021, pero cada día de inactividad cuenta. En hombres, por ejemplo, desde que se suspendió Indian Wells, que estaba previsto entre el 12 y el 22 de marzo, no han podido volver a tocar la raqueta. Son casi dos meses y Nadal avisó en la entrevista que concedió con Pau Gasol conjuntamente para Marca, As, Mundo Deportivo y Sport: "Tanto Pau como yo tenemos una edad avanzada por lo que todos los parones en el tiempo creo que nos perjudican. Y nos perjudica el no competir, pero el no entrenar también. Para un cuerpo como el mío, que está castigado, llevo un mes y medio sin tocar una raqueta y para mí es muy perjudicial. No es un tema de estar parado voluntariamente, es un tema de que mi brazo cuando vuelva a golpear una pelota me va a doler en muchos sitios: me va a doler la muñeca, el codo… El riesgo de lesión en la vuelta es muchísimo más grande que cuando uno mantiene una actividad por pequeña que sea. Yo si pudiera entrenar 30 minutos al día al tenis, ejercitando los músculos del tenis, creo que sería un gran avance para estar menos oxidado. Estoy preocupado porque el cuerpo necesita actividad, en casa hago lo que puedo, pero tengo la confianza de que podamos ponernos en marcha y recuperar el nivel general que teníamos”.

Hay malestar porque en el mundo del tenis, pese a estar concienciados de que lo primero es la salud particular y general, consideran que cumpliendo las normas de seguridad estrictas deberían estar ya con una raqueta en la mano. En la imagen que acompaña a esta información aparecen los pies de Dominic Thiem, número tres del mundo, ya preparándose. Puede hacerlo desde el 20 de abril en Austria. En Alemania incluso se ha disputado ya algún torneo a nivel nacional, sin público, sin jueces de línea, sin cruzarse...