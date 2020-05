La intención de la NBA es regresar cuanto antes, aunque todavía no tiene claras las condiciones en qué podrá hacerlo. No se conoce el formato de competición, si se jugará en una sede o más... lo único claro es que los partidos serán si público. Ante esta situación y apenas 24 horas después de que algunas franquicias reiniciarán los entrenamientos ya hay jugadores que aseguran no estar dispuestos a cumplir los planes de la Liga. El primero que se ha pronunciado es Kevin Durant. Lesionado desde el quinto partido de las pasadas finales con los Warriors ante los Raptors, el alero no está dispuesto a regresar en las condiciones que plantea la Liga. El tema de una concentración en una sede después de haber estado confinados durante casi dos meses no es algo que haga demasiada gracia a muchas estrellas de la Liga. Durant, con cuatro años de contrato con los Brooklyn Nets por 164 millones de dólares, ya ha asegurado que no está dispuesto a regresar así.

El seleccionador español y ayudante de los Raptors de Toronto, Sergio Scariolo, ha apuntado en la misma dirección. “Parece que, desde un punto de vista logístico, sea lo menos incómodo, concentrar a todo el mundo en un mismo sitio, porque se eliminan los viajes. Pero puede que no sea tan sencillo después de haber tenido a un grupo de personas prácticamente encerradas en sus casas durante tres meses, volver a encerrarlas, durante otros dos o tres meses. Puede llegar a ser mentalmente muy, muy pesado”, ha asegurado Scariolo.

No sólo los jugadores son escépticos sobre la reanudación de la Liga. Una de sus leyendas, Shaquille O’Neal, considera que lo mejor sería dar por concluida la temporada y pensar en la siguiente: “Felicitamos a Adam Silver (comisionado de la NBA) por dar el primer paso y pensar en la seguridad de las personas y los jugadores. Ahora deberíamos desechar la temporada, que todos se vayan a casa, se recuperen y regresen el año que viene. Sólo se desecha la temporada. ¿Para qué tratamos de regresar ahora y hacer un desempate rápido? Cualquier equipo que gane este año, tendrá un asterisco en su título. No va a obtener el respeto. ¿Qué pasa si un equipo que no está bien, con buenos números, de repente gana con un nuevo formato de playoffs? Nadie va a respetar eso. Es mejor dar por concluido todo esta temporada y empezar de cero nuevamente el campeonato que viene, es mejor para todos".

Este clima de indefinición podría llevar a la Liga a plantearse prolongar la temporada más allá del verano. Jared Dudley, uno de los representantes de los Lakers en la Asociación de Jugadores, asegura que Adam Silver podría aceptar que la temporada terminara aún más tarde. El caso es que la Liga tiene muy claro que lo quiere es acabar la temporada 2019-20, incluso si retrasa el inicio de la próxima temporada hasta diciembre o enero.