El mensaje de la diputada de Vox a Julio Anguita, que gusta a Pepe Reina

Han sido muchos los homenajes a Julio Anguita desde todos los colores y ámbitos. El alcalde de Córdoba, José María Bellido (PP), ha señalado tras conocerse el fallecimiento este sábado de Julio Anguita que “era un referente político a nivel nacional, siempre fiel a sus ideas” y “una persona muy querida por todos los cordobeses”.

“Día muy triste en #CórdobaEsp tras confirmarse el fallecimiento del ex alcalde Julio Anguita un referente político a nivel nacional, siempre fiel a sus ideas y sobre todo una persona muy querida por todos los cordobeses. Descanse en paz”, ha indicado en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Incluso desde Vox se han referido a él: “Votad al honrado. Al ladron no le votéis. Aunque tenga la hoz y el martillo”. Descanse en Paz”, ha escrito Macarena Olona, de Vox, en un tuit al que ha dado like Pepe Reina, el portero español. También ha dado un like a un tuit de la periodista Sara Gil: No compartíamos ideas pero sí ideales. El de un mundo mejor y equitativo. Un buen político que marcó la evolución política de España... Ojalá tu política se pareciera a la que quieren hacer bajo tus siglas ahora. Descanse en paz Julio Anguita.