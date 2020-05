Chiellini no para de dar titulares en su autobiografía. Ahora sobre Sergio Ramos: “Pueden decir que sea impulsivo, para nada táctico, que por su culpa se encajen 8 o 10 goles por temporadas y yo si causo 2 o 3 no vivo más, que es muy técnico y podría ser un delantero, vamos que es lo opuesto de mí. Sin embargo, tiene dos características que no tiene casi nadie”.

1)″Es decisivo en los partidos importante, con intervenciones más allá de cualquier lógica, incluso con lesiones que provoca con astucia casi diabólica, dice refiriéndose a la final de la Champions entre el Real Madrid y el Liverpool: “Lo de Salah fue un golpe maestro. Él, el maestro Sergio, siempre dijo que no lo hizo queriendo, pero estaba consciente de que cayendo de aquella manera y sin dejar ese agarre, nueve vez sobre diez puedes romperle el brazo a tu rival”.

2)"La fuerza que trasmite con su presencia", que contagia al resto. "Sin él, estrellas como Varane, Carvajal y Marcelo, parecen chiquillos del equipo Primavera y l Madrid se convierte en un equipo indefenso. La vuelta contra el Ajax de la última Champions es el ejemplo: “Tras la ida le dieron dos jornadas de sanción porque es un auténtico: dijo que en la vida hay que elegir y reconoció con franqueza haber buscado aquella tarjeta para ‘limpiarse’ de cara a los cuartos de final. Con él en el Bernabéu, pueden estar seguros de que los merengues no habrían perdido con tres goles de diferencia. Apuesto lo que quieran”.