¿Sabes cuáles son los 6 tipos de campos de golf que existen?

Por muchos campos que golf que hayas jugado, tanto en España como fuera de ella, todos se reducen a seis tipos, seis formas diferentes de diseño, cada cual con sus características propias, su mayor o menor complicación y, sobre todo, con sus atractivos.

Gracias a los compañeros de Golf.com os vamos a enseñar cuáles son esos seis tipos de campos para que los puedas reconocer desde que pisas el tee del 1.

Campos tipo ‘Link’

Suele ser el tipo de campo más reconocido. Proviene del término 'link' que significa terreno o cresta ascendente y que se refiere al área arenosa que discurre a lo largo de la costa.

Este tipo de campos se encuentran principalmente en Escocia, Irlanda e Inglaterra y existen desde los inicios mismos del golf debido a que la tierra arenosa no servía para la agricultura, por lo que la gente comenzó a buscar un uso diferente para ella.

Su complicación reside en la falta de árboles y la ubicación frente al mar, por lo que el viento juega un gran papel a la hora de acertar con el golpeo.

Campos de este estilo son The Old Course en St. Andrews, Royal Troon o Lahinch.

Parkland Course

Al contrario que los anteriores, se construyen en interior, cuentan con bastantes árboles y hierba siempre verde, como si estuvieras jugando en un parque.

Por lo general, los ''campos de parques'' están llenos de características hechas por el hombre, como bunkers cavados, estanques y terrenos urbanizados; a menudo se construyen en lugares que no tienen condiciones ideales para el golf, lo que significa que la hierba y el suelo son más difíciles y más caros de mantener.

Debido a que no hay tanto movimiento natural de tierra y ondulación, el arquitecto del curso debe hacer mucho más trabajo en los cursos de zonas verdes para agregar intriga y emoción al curso.

El campo más representativo de esta categoría es el Augusta National.

Heathland Course

Presentes especialmente en Inglaterra, se caracterizan por ser un poco más abiertos que los anteriores pero con mucha más hierba a los lados de las calles y menos árboles.

Suelen ser bastante ondulados, con suelos de arena y con calles algo más anchas que los 'Parkland Courses'. Un híbrido entre las dos primeras clases.

Tres de los más representativos son Woking Golf Club, Sunningdale Golf Club y Sandbelt Course.

Sandbelt Course

Principalmente ubicados en Australia, son recorridos con greenes muy ondulados y suelo firme, y bunkers con mucha pendiente rodeando los greenes.

A esta denominación pertenecen grandes campos como el The Royal Melbourne o el Metropolitan Golf Club.

Suelen ser bastante abiertos aunque con árboles y calles de anchura intermedia.

Stadium/Champion Course

Clasificación que engloba dos tipos de campos muy similares, en los que se acogen varios de los principales campeonatos profesionales.

Suelen ser hoyos largos y difíciles, auténticos desafíos. Poseen amplias gradas y zonas para espectadores en cada hoyo, recorridos muy visuales y atractivos, sin excesiva presencia del viento y en el interior.

Campos de este tipo son el TPC Sawgrass, el TPC Scottsdale o el TPC Boston.

Campos de Pares 3

Campos diferentes, para el juego más dinámico y que en los últimos tiempos han sido muy bien acogidos por los jugadores. Son recorridos más divertidos y que se pueden completar en menos tiempo, ideales para los niños o amateurs de menor nivel.

Ocupan menos espacio (lo que los hace más baratos y respetuosos con el medio ambiente) y pueden incluso asentarse junto a un recorrido habitual de 18 hoyos.

Muchos centros turísticos están comenzando a diseñar cursos cortos como Sand Valley (Sandbox), Pinehurst (The Cradle) y Bandon Dunes (The Preserve).