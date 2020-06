Alberto Entrerríos: “Me encantaría entrenar a mi hermano Raúl, pero quiere seguir en el Barça”

Alberto Entrerríos, entrenador del Nantes francés, aseguró que estaría “encantado” con la posibilidad de poder contar con su hermano Raúl en su equipo, pero se mostró convencido de que el menor de la saga concluirá su carrera deportiva en el Barça. “Evidentemente tener a Raúl sería un placer para cualquier entrenador y estaríamos encantados de que estuviese aquí, pero yo creo que él no tiene ninguna gana de salir del Barça y me imagino que el club también tiene todas las ganas de conservarlo”, señaló Entrerríos en un encuentro con los medios organizado por la Federación Española de Balonmano.

En este sentido, y pese a que aún no se ha oficializado la continuidad de Raúl Entrerríos en el Barcelona tras decidir alargar un año más su carrera deportiva por el aplazamiento de los Juegos Olímpicos de Tokio, el técnico aseguró que su hermano se merece acabar su carrera en el conjunto azulgrana. “Yo estoy seguro de que va a seguir allí muchos años, al menos uno más como jugador, porque Raúl se merece tener una temporada más y terminar esa magnifica carrera a la altura de todo lo que ha hecho estos años”, explicó el preparador del Nantes.

De hecho, Alberto Entrerríos, que desveló que hace unos años sí que hubo una posibilidad “más real” de que Raúl recalase en el club francés, aseguró que ahora ni siquiera se atrevería a plantear esa posibilidad a su hermano. “No se me ocurriría llamar a Raúl tampoco para molestarle con estas historias en estos momentos, porque lo que Raúl quiere es continuar su carrera en el Barcelona y estoy seguro que el club va a encontrar la mejor forma posible para que eso ocurra”, indicó Entrerríos.

Y es que el técnico del Nantes está convencido, que pese a sus 39 años, Raúl Entrerríos puede seguir aportando mucho al conjunto azulgrana. “Es un jugador que en todos los sitios en los que ha estado ha aportado muchísimo y a pesar de sus 39 años, es realmente impresionante como está a nivel físico. No tiene prácticamente lesiones y aguanta a la perfección el ritmo loco de partidos que tiene con su club y la selección”, añadió el mayor de los hermanos Entrerríos.

Un Alberto Entrerríos, que no dudó en señalar a su hermano pequeño Raúl como el “mejor” de los dos, ya que como recalcó el jugador del Barça tiene una regularidad, que en algunos momentos a él le faltó. “Es fácil y no es falsa modestia, mi hermano es mejor y no sólo por los títulos, en los que me ha sobrepasado claramente, sino porque Raúl ha logrado una estabilidad, una madurez en su juego que ha logrado mantener durante muchos años y yo he tenido una carrera un poquito más irregular, digamos que yo tuve más picos”, aseguró el técnico.

A este respecto, Alberto Entrerríos aseguró que su juego era más “físico y explosivo”, que el de su hermano pequeño, que destaca su “paciencia y madurez” que le han convertido en uno de los mejores centrales del mundo. “Mi juego era más físico y explosivo. Yo era más de uno contra uno, de lanzamiento exterior, yo era más impetuoso, quizá de ahí esos altibajos y él tiene esa madurez y paciencia, esa capacidad de organizar al equipo”

En lo que sí coincide el juego de los dos hermanos Entrerríos, como destacó Alberto, es en que los dos siempre han antepuesto el beneficio colectivo por encima del lucimiento personal. “Pese a que tenemos estilos ligeramente diferentes, creo que los dos tenemos en común que siempre hemos intentado jugar para el equipo, sacrificando un poquito nuestra participación individual, siempre hemos preferido hacer un pase a un compañero mejor situado que marcar un gol”, concluyó Entrerríos.