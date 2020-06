El Barça se adapta en un minuto y golea al Mallorca (0-4)

De Jong recuperó un balón que había perdido al borde del área y se lo dejó a Jordi Alba. El lateral centró con sutileza y Arturo Vidal llegó por sorpresa para cabecear el 0-1 del Barcelona en Mallorca. Apenas habían transcurrido 65 segundos desde el pitido inicial y la única participación de Messi había sido una pelota atrás para descargar el juego en los primeros instantes.

El argentino comenzó a medio gas. Participativo, pero como con el freno de mano echado, y hasta los 47 minutos no se vio su primera arrancada de verdad, sofocada por el equipo isleño a última hora, cuando se temía lo peor. El «10» terminaría siendo decisivo, como tantas otras veces. No pudo empezar mejor el líder esta miniliga de once jornadas extrañas en las que cualquier error se pagará, con el Real Madrid muy cerca en la clasificación.

Y precisamente un madridista fue quien le dio los principales quebraderos de cabeza. Un jugador cedido por el Real Madrid que cuando era niño estuvo en la cantera azulgrana. Kubo mostró vitalidad por el costado derecho en el 4-4-2 que había dispuesto Moreno. Su primer disparo obligó a Ter Stegen a una estirada, a activarse, tras 20 minutos en los que apenas había sido un espectador.

Ese lanzamiento del japonés dio pasó a los mejores minutos del Mallorca, que logró equilibrar la situación después de un comienzo en el que estuvo corriendo detrás de la pelota. Pero en este nuevo fútbol hay que sacar provecho de todo. Es nuevo por detalles como que hasta los 29 minutos no se produjera la primera falta o como que por momentos el ambiente recordara a esos partidos de categorías inferiores en los que todo se oye: «Sigue, sigue». «Vamos», se escucha en el campo y desde los banquillos.

También recuerda a un entrenamiento, pero ayer había ya bastante en juego. Y nuevo porque a la media hora se hace una especie de tiempo muerto, sin que el calor fuera en esta ocasión una excusa. Paran sí o sí por las circunstancias extraordinarias, por los dos meses sin entrenar, y el Barcelona tomó aire y aprovechó el regreso para lograr el segundo y que Braithwaite se estrenara como goleador.

También es una novedad la posibilidad de hacer cinco cambios y ninguno de los dos entrenadores quiso esperar más allá del descanso para refrescar a su equipo. Están sobre aviso de que las lesiones pueden llegar, y con sólo cinco semanas de competición por delante caer ahora puede suponer no volver a jugar. Moreno buscó más vigilancia para Messi con Gámez y poder ofensivo con Lago.

Setién quiso proteger a Arturo Vidal, el autor del 0-1, pero un jugador que juega siempre al límite y que ya tenía una amarilla. Eso permitió a Rakitic disputar su partido 300 con el Barcelona. Tampoco Luis Suárez tardó mucho en reaparecer, para ocupar el lugar de Griezmann, algo desdibujado, la tónica desde que llegó a la Ciudad Condal. Va a trompicones: un día bien, dos mal...

El Mallorca estaba siendo mejor en el arranque de la segunda parte y Budimir se quedó muy cerca del tanto en un tiro que rozó el poste. Pero la ilusión duró poco. Messi tuvo uno de esos partidos en los que parece que no, pero está. Buscó a Luis Suárez todo el rato y terminó con dos asistencias. La segunda a Jordi Alba, fantásticas. También con su gol cuando el encuentro ya moría. Resolvió el líder su primer partido con ratos buenos y regulares, pero satisfecho.

A Setién no le convence lo de las cinco sustituciones, pero las agotó todas, igual que Moreno. Araujo fue finalmente central en el Barça y no se complicó. Leo Messi cerró el partido con el cuarto gol en los minutos de descuento con un disparo a la escuadra con la pierna derecha.