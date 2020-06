El duro ataque del padre de Djokovic a Federer

Srdjan Djokovic, el padre del número uno del mundo del tenis, fue entrevistado por medios de su país y habló de su hijo, claro, que según su opinión ha cogido lo mejor de él y de su madre; de cómo les costó salir adelante cuando era niño por culpa de la guerra y de que ahora el tenis no es un deporte “es un negocio” para ellos. Y también habló de Roger Federer, con el que tanto él como su mujer no se llevan demasido. Si ella, Djana, dijo del suizo que es “arrogante”, Srdjan fue un poco más allá: “Roger no acabará siendo el mejor de la historia y eso es una realidad. Por eso tiene esa enemistad con mi hijo, aunque se respeten después de tantos años compitiendo. Pero no puede soportar que tanto Rafa [Nadal] como Novak sean mejores que él, si no ¿por qué seguir jugando a los cuarenta años? Se puede ir a casa y hacer cosas más interesantes como cuidar a sus hijos, esquiar...”.