La elegante respuesta de Zidane a Piqué

Piqué se quejó de los árbitros y hoy Zidane le ha contestado: “Tengo mi opinión pero no la voy a decir pero no, nos están favoreciendo los árbitros. Ojalá no influyan en los árbitros. Somos el Real Madrid y no quiero pensar en ello”.

El entrenador francés ha querido ser elegante y no meterse en el barro de esas polémicas. Ni el ni el Real Madrid: “Nunca le diré a un jugador qué DECIR. Nosotros no vamos a decir tonterías. Los jugadores son inteligentes”.

El entrenador ha mostrado su filosofia de vida: “En la vida me puedo quejar, pero soy positivo es mi forma de ser”

Y no quiere hablar del Barcelona y cómo puede cambiar LaLiga: “No cambia nada. Pensamos en darlo todo en campo, no en otras cosas”. El partido contra la Real es complicado: “Sabemos de la dificultad del partido. Es el primero que vamos a jugar fuera”.

Y contra Odegaard: “Ahora juega en el otro club, en el futuro veremos qué hacemos con él”