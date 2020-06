Así fue el dopaje de Maradona en el Mundial ’94: “Dale esto a Diego”

Miguel Di Lorenzo, conocido como Galíndez y que fue masajista de la selección argentina en los Mundiales de México ’86, Italia ’90 y Estados Unidos ’94, ha relatado en el programa Súper Deportivo Radio, de Radio Villa Trinidad, cómo fue el dopaje de Diego Maradona en el Mundial de 1994.

Di Lorenzo culpa de todo a Daniel Cerrini, quien por entonces era el nutricionista de Maradona. “Yo estaba dando un masaje a Caniggia, se acercó Cerrini y me dijo: ‘Dale esto a Diego’. Yo no le di bola, ni idea de qué era. Le acercó agua y había seis pastillas para Diego. No era droga, era efedrina. Si llego a saber todo este quilombo se las tiro a la mierda”, ha relatado Di Lorenzo.

“Se tomó las pastillas como si nada. Después en Dallas vi que había un movimiento raro, pero nadie me decía nada. Recuerdo que vino Sergio Goycoechea y me dijo: ‘Dio positivo el 10’. Me agarró una locura que dejé de comer. Me fui a la habitación. Si llego a saber todo esto, lo tiro todo a la mierda”, ha recordado Di Lorenzo sobre uno de los episodios más negros en la carrera de Maradona, quien fue suspendido durante 15 meses por la FIFA por aquel positivo.