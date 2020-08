¿Qué dice la cláusula liberatoria de Messi?

Leo Messi tiene contrato con el Barcelona hasta 2021 y su salida cuesta 700 millones de euros. Pero en su última renovación se firmó una cláusula (en concreto la número 24, según adelantó TyC Sport) que le permitía decidir su futuro a final de cada temporada y tener la posibilidad de marcharse gratis. En el burofax que el futbolista mandó al club para anunciar que no quería seguir de azulgrana alude a ella para querer hacerlo sin pagar nada, pero ¿qué pone en esa cláusula? Toni Freixa, ex portavoz del Barcelona y posible candidato a las futuras elecciones, habló en la “Cope” y aseguró: “El club está cubierto. Yo he visto el contrato y tenía como límite hasta el 10 de junio para hacer efectiva esa cláusula de salida”. “Estoy convencido de que Messi no se podrá ir sin una compensación económica para el club. Los compromisos son bilaterales, porque el Barcelona le ha cumplido con todo lo pactado durante todos estos años. En el contrato hay una cláusula de salida de 700 millones de euros”, añadió. Freixa criticó con dureza las formas del jugador, que mandara un burofax. La otra opción es que llegados a un punto de no retorno se negociara su salida por una cantidad que sería alta.

Messi, por su parte, se agarra a que este año la situación ha cambiado por el coronavirus y como la temporada se ha alargado hasta agosto, puede hacer uso de la famosa cláusula 24 todavía.