La reanudación del tenis con el Masters 1.000 de Cincinnati disputado en Nueva York ha servido para confirmar la división existente en el “top 100″ de jugadores. Por un lado está Novak Djokovic liderando la nueva Asociación de Jugadores y por otro lado se encuentra el grupo “liderado” por Roger Federer, Rafa Nadal y Andy Murray. El serbio ha sido el presidente del Consejo de Jugadores desde 2016 y ha encontrado el apoyo de un buen grupo de tenistas (Isner, Pospisil, Berrettini, Schwartzman, Ruud, Fritz, Garín...) que aboga por mayor protección para los jugadores que no forman parte de la súper élite. Los jugadores quieren tener más poder y más voz porque consideran que ahora no lo tienen.

Djokovic y los suyos tienen enfrente a los seis grandes organismos del tenis mundial -WTA, ITF, Australia, Roland Garros, Wimbledon y US Open- que defienden la situación que había hasta ahora. “El éxito del ATP Tour se ha basado siempre en una colaboración igualitaria entre jugadores y torneos (...) identificamos los desafíos que nuestros miembros afrontan en las circunstancias actuales, pero a día de hoy creemos firmemente que debemos estar unidos y no apoyar una división interna”, afirma la ATP en un comunicado. En la misma línea se han postulado Nadal y Federer. “Creo personalmente que este es momento de tener calma y trabajar juntos con un mismo objetivo. Es momento de estar unidos, no separados”, dice Rafa. “Estos momentos son inciertos y exigentes, pero creo que es vital que nos mantengamos unidos, como jugadores y como deporte, para crear el mejor camino posible”, ha tuiteado Federer.

Y, ¿qué dice Djokovic? Después de imponerse en la final de Cincinnati a Raonic ofreció su postura sobre la polémica. “He sido parte del Consejo durante varios años y valoro mucho esa experiencia. El grupo de jugadores con el que estoy ahora es probablemente el mejor de los últimos años. La comunicación es mucho mejor, aunque está claro que hay algunas cosas de este sistema y esta estructura que son muy complicadas. Es un ecosistema muy complejo”, empezó afirmando.

“La Asociación de Jugadores no es una idea nueva, no nace de la nada. Este ha sido un proyecto de muchos jugadores y muchas generaciones, por ejemplo en su momento Andy Roddick fue uno de los principales apoyos y una de las voces más fuertes de los jugadores. Somos uno de los pocos deportes a nivel global que no tiene una organización de jugadores, formada únicamente por jugadores. De esto hemos debatido durante décadas. Así que no me voy a sentar aquí y decirte que esta es mi idea, o la de Vasek. Creo definitivamente que es un paso adecuado, porque unifica a los jugadores. Nos permite tener una plataforma, una asociación en la que podremos expresar mejor nuestras opiniones. He leído en la carta de los otros miembros del Consejo que ellos creen que la ATP no puede coexistir con esta nueva asociación. Con todo el respeto del mundo, no estoy de acuerdo”, comenta Nole.

“Desde el punto de vista legal estamos seguros de que podemos formar esta asociación. Esto no es un sindicato, es una asociación de jugadores. No vamos a impulsar boicots ni a formar circuitos paralelos. He visto mucha especulación porque esto es algo grande, pero repito que no es una idea nueva. Simplemente esta generación tiene la posibilidad de dar el último paso, eso espero. Vamos a reunirnos con los jugadores hoy y nuestro objetivo es ver que hay apoyo por parte de los jugadores. No tenemos un número mínimo de jugadores que van a firmar. Nos centramos en el top 500 de individuales y en el top 200 de dobles, y espero que podamos reunir a la mayoría de esos jugadores. Sabemos que lo más probable es que eso no ocurra hoy, pero le vamos a dar tiempo. Hay que empezar por algún sitio. Veo en medios que esto va a ser solo positivo para los jugadores, y difiero. Va a ser bueno para nuestro deporte, se ha demostrado que es un paso adelante en otros deportes”, defiende el balcánico.

Y luego hizo referencia a las divergencias con Federer y Nadal. “Me encantaría contar con Roger y Rafa, está claro. Me encantaría contar con todos. Pero lo entiendo. Entiendo que hay diferentes opiniones, que piensan que este no es el momento. Creo que este es el momento. Siempre es el momento. Es como tener un bebé. O nunca es momento o siempre lo es. Esto es algo que lleva cocinándose durante más de 20 años. No tenemos respuestas para todas las preguntas aún, no sabemos todavía quiénes serán quienes representen a los jugadores, aunque sí tenemos una idea amplia de cómo será la asociación. Vamos a tener nuestros administradores legales y reuniones anuales”, afirma

I agree @RafaelNadal. These are uncertain and challenging times, but I believe it’s critical for us to stand united as players, and as a sport, to pave the best way forward. https://t.co/foAmiLVrdV — Roger Federer (@rogerfederer) August 29, 2020