La respuesta de LaLiga al comunicado de Messi en el que dice que se puede ir gratis del Barça

Leo Messi tensa la cuerda e insiste, en una carta firmada por su padre y representante: para salir del club no tiene que pagar 700 millones, como dice el Barcelona y como apoya LaLiga. El organismo presidido por Javier Tebas dijo el 30 de agosto en una nota: “En cumplimiento de la normativa aplicable, y siguiendo el proceder que corresponde en estos supuestos, LaLiga no efectuará el trámite de visado previo de baja federativa al jugador si no ha abonado previamente el importe de dicha cláusula”; es decir, que o pagaba los 700 millones o no podría irse del club, pues no le iban a dar el transfer, lo que podría acabar en los juzgados. Jorge Messi habla de una interpretación parcial del contrato y apela a la parte del mismo que dice: “Esta indemnización no aplicará cuando la resolución del contrato por decisión unilateral del jugador tenga efectos a partir de la temporada deportiva 2019-20″. Y en la guerra de comunicados, esto es lo que responde LaLiga:

“Desde LaLiga se ha trasladado respuesta al mensaje enviado desde el entorno del jugador Leo Messi.

Dicha respuesta pone de manifiesto y confirma la interpretación descontextualizada y alejada de la literalidad del contrato que realizan, por lo que LaLiga se reitera en el comunicado publicado el pasado 30 de agosto”.