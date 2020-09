La Liga: las nuevas normas por el coronavirus limitan a una las suspensiones de partidos en Primera

Los clubes de Primera y Segunda deberán que comunicar antes del próximo día 18 el campo alternativo (fuera de su Comunidad Autónoma) en el que jugarán sus partidos en caso de no poder utilizar su estadio como consecuencia de la pandemia de la COVID-19 y tendrán limitados a una y dos las suspensiones de encuentros, respectivamente.

Las nuevas normas y bases de competición para la próxima temporada, que determinan que los partidos que no puedan jugarse en la fecha prevista se aplazarán a otra y limitan a una suspensión el número de aplazamientos para los clubes de Primera y a dos para los de Segunda.

En caso de superarse esta cifra de aplazamientos se dará por ganador (3 a 0) al equipo que esté en disposición de disputar el partido y si ninguno de los dos clubes pudieran jugarlo se dará por perdido a ambos.

La Federación Española de Fútbol publicó este lunes las nuevas normas y bases de competición acordadas con LaLiga ante la situación generada por la pandemia de la COVID-19 y que afectan a las reglas para definir estadios alternativos, al mínimo de jugadores y a los criterios para el aplazamiento de los partidos y a la forma de jugar la eliminatoria de ascenso si no es posible según lo previsto.

Terrenos de juego y horarios

En caso de no poder disputar los partidos en su estadio los clubes deberán utilizar, previa autorización de la LNFP y de la RFEF, otro estadio de los que estén homologados al inicio de la temporada para encuentros de Primera o Segunda división. En caso de que el estadio alternativo designado también tuviera la prohibición de disputar encuentros, el club afectado o la LNFP podrán designar otro estadio que cumpla con los requisitos previstos anteriormente. Dicho cambio se notificará a la RFEF para su aprobación definitiva.

Número de jugadores

Para poder comenzar un partido cada equipo deberá comparecer y mantener durante todo el desarrollo del mismo al menos siete jugadores pertenecientes a la plantilla de la categoría en la que milita salvo lo estipulado en las cláusulas específicas para la COVID-19. Cuando no llegue a ese número mínimo, antes del partido o durante el desarrollo del mismo por cualesquier causa, la diferencia hasta el exigido de siete no podrá cubrirse con jugadores de otra clase o categoría y el árbitro acordará la suspensión del encuentro, adoptando el órgano disciplinario la resolución que proceda.E

Normas en caso de no poder disputarse algunos de los encuentros como consecuencia de la COVID-19

Si no hay disponibilidad mínima de al menos 13 futbolistas habilitados entre jugadores de la primera plantilla y de los equipos dependientes o filiales, la imposibilidad de desplazamiento por causa de prohibiciones sanitarias, el cierre de instalaciones siempre que esta situación se produzca dentro de las 48 horas anteriores a la disputa del encuentro u otras de naturaleza similar derivadas de la COVID-19, se deberá acordar el aplazamiento del encuentro a una nueva fecha según las normas que se señalan a continuación.

El número máximo de aplazamientos para los clubes de Primera División por las causas señaladas anteriormente será de un único encuentro y de dos encuentros para los clubes de Segunda División.

En todo caso, no será posible el aplazamiento de los partidos cuando las circunstancias descritas anteriormente se produzcan con posterioridad a la Jornada 30 en Primera División y a la Jornada 34 en la Segunda División. No se contabilizará como partido suspendido, a los efectos de los cómputos señalados anteriormente, al club que no fuera responsable de la suspensión.

Superado el límite de encuentros que pueden suspenderse o cuando los mismos se produzcan en las últimas jornadas señaladas se dará por ganador (3 a 0) al equipo que estuviere en disposición de disputar el partido y si fueren los dos equipos los que estuvieren en no disposición de disputar el encuentro por causas de la COVID-19, el encuentro se dará por perdido a ambos equipos.

Play-off Ascenso a Primera División

Si al final de la fase regular resulta materialmente imposible su disputa con el formato inicialmente previsto para que pueda finalizar antes del 30 de junio con las dos eliminatorias de ida y vuelta se jugará con una de estas fórmulas:

a) Final Four en una única sede. Los partidos de la Primera eliminatoria y de la Segunda Eliminatoria (Final) se disputarán a partido único. En total se disputarían tres encuentros en 5 días.

b) Eliminatorias en diferentes sedes neutrales propuestas por la LNFP y comunicadas a la RFEF, tanto para la Primera como para la Segunda Eliminatoria (Final). Las eliminatorias se disputarán a partido único.