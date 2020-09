Así se ha despedido Egan Bernal del Tour

Egan Bernal se ha despedido a través de Twitter de todos los aficionados al ciclismo. Una despedida dolorosa, pero cargada de optimismo para el futuro.

“Aunque suene extraño he disfrutado cada kilómetro que hecho sobre mi bicicleta por más doloroso que haya sido. Y lo he hecho con el mayor de los gustos porque es mi trabajo y mi pasión, he llevado mi cuerpo al límite pero llega un punto en el que este mismo me ha dicho basta. La única y mejor opción que he tenido ha sido escucharlo y por mi salud hoy he tenido que retirarme del Tour, incluso llevando el #1. Así es la vida y el ciclismo. Quiero agradecerle a todas las personas que me han enviado sus buenos deseos. Los Quiero Mucho", ha escrito el ganador del Tour del año pasado.