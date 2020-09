Michael Schumacher está "en estado vegetativo”

El estado de salud de Michael Schumacher sigue siendo una verdadera incógnita. La ausencia de información por parte de su entorno familiar desde que se produjo el fatal accidente de esquí ha provocado que no haya ni un solo parte médico oficial público.

Sin embargo, las palabras del neurólogo Erich Riederer a ‘TMC’ han arrojado algo de luz sobre el estado de salud del Kaiser. El especialista cree que Michael se encuentra en estado vegetativo y que no se recuperará completamente.

“Creo que está en un estado vegetativo, lo que significa que está despierto pero no responde”, ha afirmado el neurólogo, que da nuevos detalles sobre la salud del heptacampeón del mundo: “Está respirando, su corazón late, probablemente pueda sentarse y dar pequeños pasos con ayuda, pero no más. Creo que eso es lo máximo para él. ¿Hay alguna posibilidad de verlo como era antes de su accidente? Realmente no lo creo”.