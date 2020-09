Kevin Reza, el ciclista que alza la voz contra el racismo en el Tour

“No al racismo”, era el lema que lucía en las mascarillas de todos los corredores del Tour antes de la última etapa. La iniciativa era de la organización, pero responde a las demandas de Kevin Reza, el único ciclista negro presente en la carrera francesa. Además, Reza partió desde la primera línea en la etapa, junto a los portadores de los maillots de cada clasificación.

Es el apoyo del Tour a la campaña “Black Lives Matter”, una iniciativa que no ha tenido mucha presencia en el ciclismo, un deporte en el que no hay muchos corredores negros. Por eso, la labor de concienciación de Reza es más complicada, como comentaba hace unos días en una entrevista en Eurosport.

“A mis compañeros les recomiendo que sigan las noticias, que no las ignoren, pero no es un tema del que hable constantemente con ellos. No sé si lo ignoran o no quieren hablar del tema. Soy el único negro del equipo y eso me hace pensar”, reconoce. “Intento que no se usen palabras inapropiadas, aunque sean de broma. Es algo que no puedo tolerar. Puede que a alguno le moleste que sea tan radical, pero es algo con lo que no puedo”, explicaba.

El Tour, al menos, ha dado algo de visibilidad a sus peticiones.