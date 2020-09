El portero del Real Madrid Thibaut Courtois es un fanático de los videojuegos y tiene mucha relación con Ibai Llanos. Ahora se ha subido a internet una conversación mientras juegan al “Among Us”, el juego de moda entre los jóvenes y los famosos deportistas.

“Tú estás muy viciado, eh, amigo...”, le dice Ibai a Courtois: “Pero porque estoy enfermo. Si juego es solo con vosotros”, contesta:

Pero Ibai sigue “Eres el Zamora de la Liga, pero gracias a Ramos”.

A Courtois eso no le hace tanta gracias : “Cuando encajas goles es culpa del portero. En no sé cuántos partidos me han tirado 35 veces y solo hubieron uno o dos goles, ¿quién los ha parado? ¿Mi nariz porque es grande?”.

Courtois fue quién dio la cara tras el partido contra la Real Sociedad. “Hoy no ha llegado el gol, pero hay que mantener la portería a cero porque se vio tras el confinamiento que ganamos muchos partidos 1-0. El gol va a llegar, no tengo dudas”, comentó en declaraciones en Movistar Plus.

Para el belga, el único ‘pero’ a su equipo fue la falta de acierto. “Hemos generado ocasiones, pero ha faltado meter ese gol. No hemos tenido ocasiones en contra, nosotros creamos peligro pero sin concretar en el área”, aportó. “Es el segundo partido de la temporada, hemos jugado con ritmo muy alto en la primera parte, buen fútbol. En el segundo tiempo nos ha costado más, con la pelota, en general hemos estado bien pero no hemos podido meter gol”, aseveró en este sentido. De ahí que recalque la importancia de ser un muro defensivo infranqueable. “Si no hacemos muchos goles, hay que mantener la concentración y no encajar gol. Porque tenemos jugadores de calidad, como Karim, que las enchufa bien”, cerró.