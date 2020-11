El 10 de noviembre de 2001, Diego Armando Maradona se despidió como futbolista en un partido homenaje que reunió a algunos de los mejores jugadores del mundo en La Bombonera el estadio de Boca Juniors.

Argentina, entrenada por Marcelo Bielsa, se enfrentó a un combinado mundial dirigido por Alfio Basile. Maradona jugó con la camiseta de Argentina, pero a pocos minutos del final del partido se la quitó y debajo de la albiceleste apareció la camiseta número 10 de Boca Juniors, con la que Maradona terminó su homenaje.

El choque terminó 6-3 y Diego anotó dos goles, pero para el recuerdo quedó lo que sucedió después. Finalizado el encuentro, Maradona se dirigió al público que llenaba La Bombonera y ofreció un discurso que ya es historia, con una frase que le acompañó el resto de su vida y ahora viajará siempre junto a él eternamente: “La pelota no se mancha”.

Este es el discurso íntegro de Maradona aquel día:

“Todo el mundo ve lo que es la hincada de Boca y los argentinos, la pasión que tienen por el futbol y la pasión que, gracias a Dios, tienen por un número 10 que alguna vez les arrancó una sonrisa. Yo, la verdad, no sé con qué pagarles, de verdad. Traté de ser feliz jugando al futbol y hacerlos felices a todos ustedes. Creo que lo logré y la verdad que hoy no me lo esperaba, es demasiado para una persona, para un jugador de futbol. Se lo agradezco con mi corazón.

Esperé tanto este partido y ya se terminó. Ojalá no se termine nunca este amor que siento por el futbol y que no termine nunca esta fiesta, que no termine nunca el amor que me tienen. Les agradezco en nombre de mis hijas, de mi vieja, de mi viejo, de Guillermo y de todos los jugadores de futbol del mundo. El futbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno no tiene que pagar el futbol. Yo me equivoqué y pagué, pero la pelota no se mancha”.