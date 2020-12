Jesé llama a Aurah a la Casa Fuerte y lo que pasó es historia de la televisión

Aurah y Jesé van camino de convertirse en una de las parejas mediáticas de España. De él ya no se habla de su faceta como futbolista y sí de con quién está, a quién deja, o qué es lo que hace en su vida privada. Aurah Ruiz es la madre de uno de sus hijos, está en el programa la Casa Fuerte y la noche del jueves protagonizaron su última gran show.

Aurah contaba que no estabs bien. “La mente se te va a lo que tienes fuera. Cómo se habrán quedado las cosas fueras, qué está pasando, qué estará pensando, cómo se verán las cosas.”.

El presentador Jorge Javier Vázquez le preguntaba más y más. Ella recordaba a Jesé: “No quiero estar en cada en cada gala estar nombrándolo porque no me siento bien, eso no me hace disfrutar del concurso”. hasta que llegó la sorpresa: “Justo en estos momentos va a entrar por teléfono. Buenas noches, Jesé”, atendía para sorpresa de todos”, dijo el presentador.

Jesé entrando en la casa fuerte por teléfono para hablar con Aurah, pero no decía que nada de tele?



Menudo culebrón, Aurah en shock porque no se lo creía ni ella! #LaCasaFuerte13 pic.twitter.com/vAm9J3F4pY — Dolly 🦉🇺🇾🧜‍♀️ (@crazycomenta) December 3, 2020

. “Buenas noches, bebé”, decía Jesé

. “¿En serio? ¿En serio eres tú?”, respondía Aurah.

“Sí, soy yo. “¿Quién va a ser? Claro que soy yo, mi amor. Escúchame una cosa, tenemos poco tiempo. Escucha lo que te voy a decir. Tienes que ganar este concurso. Escucha. He estado con bebe Nyan, está superbien. “Todo está bien. Si estás feliz, continúa. Si no estás feliz, no estás obligada a seguir. Pero si estás ahí, lucha hasta el final”, la tranquilizó Jesé.

¿Quieres que luche? “A mí me encanta que estés feliz y estos días no lo estás Tenemos una conversación pendiente”, se limitó a decir.

“Ya lo sé, mi amor”, respondía Jesé.

Aurah no se fía. “¿Tú lo vas a hacer también bien?”

Siempre”, contestó él

Jesé respondió luego a Jorge Javier Vázquez diciendo que nunca había entrado en la televisión, que era historia de la tele lo que estaba pasando “Ella entró en ‘La casa fuerte’ estando conmigo.

Y ella, más o menos, lo reconoció: “No dije nada. Yo tuve una conversación con él y justo antes de entrar hablamos que sí pero que habían cosas que hablar por todo lo que había pasado. Pero yo aquí no sé que está pasando fuera y es lo que me pasa, que ando pensando y que ahora solo te pido que hagas las cosas bien. Yo estoy haciendo las cosas bien en en concurso y no puedo permitirme tener la cabeza fuera y dentro.

Cuando Jesé se fue Jorge Javier le dijo Muy enamorado tienes que estar para haber hecho esto”.

“Pues para que veas”.