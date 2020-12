Rocío Amar desvela que ha seguido manteniendo relaciones sexuales con Jesé

Pese a su encontronazo con Aurah Ruiz después de que ésta pillase a ambos in fraganti, la ex de Mujeres y Hombres y el futbolista del PSG han seguido viéndose. Así lo ha confirmado la propia Rocío Amar, que ha reconocido también haber engañado a la expareja de Jesé Rodríguez.

Ver también La Otra Liga .Amor cuenta cómo y dónde tuvo relaciones sexuales con Jesé

“Jesé me dijo que lo había dejado con Aurah. Pasó después del cumpleaños de ella. Tenía relación con ella pero no era mi amiga. Llegué a la isla el martes y el miércoles él me escribió. Me invitó a una villa a la noche y hablamos de un montón de cosas. Me habló de Aurah y de un montón de cosas privadas”, ha contado Rocío Amar en sus rede sociales.

“Cuando llegó por la mañana a mi casa, Aurah me escribe y me dice que tiene que hablar conmigo. Jesé me llama justo después y me dice que tenga cuidado, que si me pregunta que le diga que no he estado con él. Yo le mentí porque ellos tienen una relación súper tóxica”, ha proseguido.

Rocío Amar ha hablado del vídeo de Aurah gritando cuando la descubrió en la cama con Jesé

“La noche del vídeo yo estaba con él y Aurah no dejaba de llamarle cada cinco minutos. Jesé estaba molesto por lo de ‘La Casa Fuerte’, que eso yo lo entiendo”, ha señalado. Según Rocío Amar, Jesé le pidió que se escondiera: “Ella no sabía dónde estábamos, me parece raro que ella no sepa dónde vive su novio… Nos quedamos dormidos en el sofá y sonó el telefonillo, era ella y él me pidió que me escondiera. Fui al baño corriendo mientras ella me insultaba y destrozaba todo el mobiliario”.

“Al que le interesaba que se saque este vídeo es al propio Jesé. Me había bloqueado de Whatsapp, pero como es muy tonto me escribe por Instagram y me dice que le interesa que todo esto salga para que se vea lo loca que está Aurah”, ha revelado.

La relación entre Rocío Amar y Jesé

“Jesé me conoce porque tenía muy buena relación con el padre de mi hijo, porque jugaban juntos”, ha dicho la ex de Mujeres y Hombres y Viceversa haciendo alusión a Cristian Cedrés, futbolista de Las Palmas y ex canterano del Real Madrid. La gran revelación de Rocío Amar ha llegado cuando ha revelado: “Yo he tenido relaciones con Jesé pero fue después de la movida”.