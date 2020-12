El tremendo enfado de Koeman, que enumera los errores que cometió el Barcelona ante el Cádiz

Ronald Koeman tenía cara de pocos amigos cuando compareció en los micrófonos de Movistar después de que el Barcelona sufriera una nueva derrota en Liga, ante el Cádiz. Y empezó a “disparar”. “En la primera parte no hemos cumplido lo que hablamos, bajamos mucho a recibir el balón”, dijo. “En la segunda parte, posicionalmente atacamos mejor, empatamos el partido con media hora por delante, pero no tengo explicación por cómo recibimos el segundo gol”, continuó. “Es nuestro fallo. No se puede encajar un gol así. Llevamos bastantes y este me duele más: empatamos, lo teníamos todo por delante... Nos falta también agresividad en defensa, ganar duelos de uno contra uno. Es cuando no tenemos el balón, saber cómo entras en la batalla con el contrario. Tenemos que estar mucho más fuertes y estoy decepcionado” insistió.

El entrenador deslizó que había un problema de actitud. “Si creo que hay un problema de actitud se lo diré a ellos, no en la prensa”, aseguró. “En la segunda parte hemos creado cinco o seis ocasiones, el problema es cómo encajamos los goles. Estos altibajos no se pueden permitir”, finalizó.