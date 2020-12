Sevilla-Real Madrid: Lo que le pidió Zidane a Vinicius antes del partido

Para un día complicado, Zidane apostó por sus dos jóvenes brasileños. Rodrygo y Vinicius a la derecha y a la izquierda de Benzema. Velocidad y desborde en busca de tres puntos que aliviaran una semana calentita. «El míster siempre me da mucha confianza, a mí y a todos los jugadores», admitía Vini con una sonrisa rotunda después de haber desatascado otro partido para su equipo. Se ha especializado en abrir el marcador últimamente y lo agradecen los blancos. Hay quien tiene dudas de si el tanto de la victoria es de él o más de Bono, el último en tocar antes de que el balón llegase al fondo de la portería. Pero Vini lo reclamó como propio. «¡Es mío, claro!», decía en las cámaras de Movistar.

Con un poco más de precisión podría haber roto la lata mucho antes, casi nada más comenzar, cuando cruzó demasiado una pelota que controló dentro del área. Era un día para hombres por el escenario, el rival y los antecedentes, y Vinicius dio un paso al frente e hizo lo que Zidane le había pedido cuando le dio las últimas instrucciones. «Me dijo que disfrutara y que cuando no tuviéramos la pelota corriese como si fuera mi último partido», confesaba en la televisión del Real Madrid el delantero brasileño.

Zizou decidió en la previa que lo mejor para encarar un «match ball» era la tranquilidad y, a Vinicius, en vez de cargarle de responsabilidad ante el Sevilla, sólo le exigió que lo pasara bien. Otra vez el técnico se escapó de uno de esos días en los que parece que se juega más que tres puntos y, como sucede siempre después de los triunfos, puso el foco en los jugadores.

«Interpretamos muy bien el partido desde el principio. Me alegro especialmente por los chicos, porque no han sido fáciles estos últimos días. Esto es una recompensa a su esfuerzo», concedía Zizou, que no se detiene en las dudas que se generan sobre él cada cierto tiempo. «Cuando pierdes hay críticas. Hoy hay que pensar en positivo y seguir buscando la regularidad. No cambia nada porque esto sigue».

El técnico espera poder repetir, en lo que viene por delante, el esfuerzo defensivo desplegado en Nervión: «Estuvimos muy seguros y solidarios. Cuando no tienes el balón hay que defender juntos y fuertes. No sólo Varane y Nacho. Todos. Desde el delantero al portero. Así podemos hacer grandes cosas»... Ahora esperan Borussia Mönchengladbach y Atlético.