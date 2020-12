El rumano Sebastian Coltescu fue el protagonista del escándalo que se vivió este martes en el partido de Liga de Campeones entre el PSG y el Istanbul Basaksehir. Coltescu, que ejercía como cuarto árbitro de su compatriota Ovidiu Hategan, utilizó la palabra negro para referirse a Pierre Webo, ayudante del entrenador Okan Buruk, y provocó una tormenta que acabó con el Basaksehir abandonado el terreno de juego y con el encuentro suspendido.

Coltescu, que ha intentado suicidarse en dos ocasiones, trató de justificarse sin ningún éxito sobre el césped ante los futbolistas del equipo turco. En conversación con su familia, que reproduce el medio ProSport, se defendió de las acusaciones de racismo que ha recibido desde que se hicieron públicos los audios del incidente.

“Solo estoy tratando de ser bueno. No leeré ninguna web estos días. ¡Cualquiera que me conozca sabe que no soy racista! Al menos, esto espero”, aseguró Coltescu a sus familiares.

Hategan, el árbitro principal, habló de forma breve con Europe1 y pidió que se respetara su silencio: “No podemos hacer ninguna declaración, primero debemos hablar con la UEFA. Normalmente me hubiera gustado responderte, pero esta noche no. Evidentemente estamos desolados, pero respeta nuestro silencio y entiende la situación”.

El encuentro se reanudará este miércoles a partir de las 18:55 con un nuevo cuarteto arbitral.