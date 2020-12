Pierre Webó, se convirtió ayer en el protagonista absoluto del duelo entre el PSG y el Estambul Basaksehir, que quedó suspendido por el plante de los jugadores turcos, acompañados por los franceses, tras escuchar un presunto insulto racista por parte del cuarto árbitro.

El que fuera exfutbolista de Osasuna, Leganés o Mallorca denunció el insulto del colegiado, a gritos aún en el césped, después de ser expulsado. “¿Por qué dice negro?”, le decía al colegiado rumano Ovidiu Hategan, con el visitante Demba Ba también en la polémica. El jugador le recriminó también esa forma de hablar.

-Sebastian Coltescu: "El negro. Ve y mira quién es".

-Webo: "¿Porqué le has dicho negro?"

-Demba Ba: "¿Cuándo te refieres a un blanco, te refieres a él como el hombre blanco?"

-Mbappé: "Sí ha dicho eso, se tiene que ir".#LaCasadelFútbol pic.twitter.com/JZLYdeUks6 — Fútbol en Movistar+ (@MovistarFutbol) December 8, 2020

Todo ocurrió a los 15 minutos de partido y tras una larga discusión en el área técnica, los jugadores turcos decidieron retirarse a vestuarios con la amenaza de no volver. Los jugadores del PSG, liderados por Neynmar y Mbappé, pidieron explicaciones al cuarto árbitro y apoyaron la decisión de no jugar. Pero ¿Quién es Webó?

El segundo técnico del Basaksehir, Pierre Achille Webó, militó ocho temporadas en la Liga española. Jugó en Osasuna, Leganés y Mallorca. Jugó con Camerún los Mundiales de 2010 y 2014.

Webó es un viejo conocido de la Liga española. Formado en el Stade Bandjoun, Webó se mudó a Uruguay en 1999, con apenas 17 años de edad, para jugar con Tacuarembó. Al año siguiente se incorporó a Nacional de Montevideo, resultando bicampeón con buenos resultados goleadores. Al club navarro llegó en 2003 cuando estaba a punto de cumplir 21 años, aunque en la primera temporada se le cedió al Leganés para que se fuera curtiendo en la Liga Española. Tras esa cesión regresó a la filas osasunistas hasta 2007, cuando quedó libre y fichó por el Mallorca. En el club balear se mantuvo hasta 2011 para irse posteriormente al fútbol turco. En España marcó 51 goles.

En Turquía jugó 11 temporadas repartidas entre cuatro equipos: Estambul Başakşehir (2011-13), Fenerbahçe (2013-2015), Osmanlispor (2015-17) y Gaziantep (2017-18). Se retiró en 2018 en el Nacional de Montevideo. Precisamente, su primera aventura en Turquía fue en el club del que hoy es segundo entrenador.

El racismo en España

En una entrevista que recoge el libro ‘Tarjeta negra al racismo’, publicado en 2012 por Salvador Rodríguez Moya, el camerunés se refería su vida y trayectoria en España y cómo es jugar en los campos españoles para un futbolista africano. “Recibí insultos racistas en la liga española, cuando estaba de moda para molestar”, recordaba Webó.

Con prólogo de Óscar Campillo y epílogo de Jorge Valdano, este libro recoge las incidencias de aquellos futbolistas que han sufrido el racismo en el fútbol español, así como una aproximación a los deportistas que también lo han padecido en las principales ligas europeas y en otros continentes. Son 900 los personajes que asoman por este viaje literario, entre ellos, el primer futbolista negro o los pioneros en sufrir el racismo. En uno de los capítulos se recoge la entrevista a Webó en la que recuerda las veces que le han llamado negro y otros insultos sobre el terreno de juego. También se recoge el incidente del delantero camerunés Samuel Eto’o, que amagó con retirarse del terreno de juego en La Romareda a causa de insultos racistas y reclamó “sanciones ejemplares” para erradicar este problema existente en el fútbol.

Cuando jugaba para el Mallorca, en la entrevista recogida por el libro ‘Tarjeta negra al racismo’, Webó confesaba que recibió insultos racistas en LaLiga, además de amenazas de muerte. “¿Si España es un país racista? Son costumbres, y si no las conoces cuando llegas desde fuera no lo entiendes”. Refiriéndose a todo lo escuchado en el terreno de juego, Webó recordaba lo peor que ha escuchado como jugador: “Que deseen la muerte de uno es lo peor, en Pamplona escuché un par de veces ‘muérete, muérete’ y eso no tiene nombre”.

Ahora, todos se han volcado en apoyar al ex futbolista y en reclamar firmeza para acabar con esta lacra en el fútbol. Una de las muestras de apoyo más contundentes ha sido la de Neymar JR., muy involucrado en la lucha contra el racismo en el deporte.