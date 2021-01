Esta es la durísima pena a la que podría enfrentarse Benzema por chantaje sexual

La Fiscalía de Versalles informó ayer que Karim Benzema deberá ir a juicio por delito de complicidad, tras haber estado implicado en un supuesto delito de chantaje contra su ex compañero en la selección de Francia, Mathieu Valbuena, que levantó tanta polémica en el país en su momento. Benzema ya sufre las consecuencias de estos acontecimientos a nivel deportivo y personal, pues este escándalo provocó que no haya vuelto a ser convocado con su selección gala hasta día de hoy pero ahora también sufrirá las condiciones judiciales de esta oscura historia que tanto revuelo provocó en Francia.

De acuerdo con la información de ‘RMC Sport’, Karim Benzema se podría enfrentar a una condena de 5 años en prisión y €75.000 de multa, que es la pena máxima del Código Penal por delitos de chantaje. Sin embargo, sería una sorpresa que el delantero del Real Madrid fuese sentenciado con una pena tan dura. Puesto que el jugador no tiene antecedentes, los expertos consideran que los más probable es que se le imponga una fianza mayor a la multa de 75.000 euros para eludir la cárcel. “Karim nunca antes había sido condenado por un delito, por lo que sería muy sorprendente verlo sentenciado a prisión por primera vez”, dijo un experto en Derecho Penal Francés vía ‘RMC Sport’.

A pesar de que Benzema no está directamente involucrado en el chantaje, la legislación penal francesa no contempla esto y condena de la misma a quienes participan de forma directa o indirecta en un chantaje. Por otra parte, ‘RMC Sport’ informa que, de ser declarado culpable ante la Corte, Karim Benzema podría enfrentar duras sanciones deportivas en el fútbol francés que -entre otras cosas- no le permitirían ejercer como entrenador en la selección nacional, en caso de que piense hacerlo cuando finalice su carrera como jugador.

¿Cuál es el caso Valbuena?

Valbuena estaba concentrado con la Selección de Francia, a finales de la temporada de 2015, cuando recibió una llamada telefónica que le alertaba de que su imagen aparecía en un vídeo con alto contenido sexual. En esa llamada, a Mathieu le chantajean con que o paga 150.000 euros o el vídeo será difundido a través de internet.

Según ha publicaba la prensa francesa, Karim Benzema estaba al tanto de la existencia del vídeo después de que uno de sus parientes fuese contactado por los presuntos chantajistas y conversó sobre este asunto con su compañero Valbuena. El 5 de octubre de 2015, durante una concentración de la selección francesa, Benzema fue a la habitación de Valbuena y le dijo que sería mejor que pagara para evitarse problemas.

El madridista sostiene que le dio un consejo de amigo, pero la acusación consideró que era una medida de presión, por lo que le imputaron el 5 de noviembre de 2018 por un delito de complicidad en chantaje, por el que ahora puede ser condenado hasta a cinco años de prisión.