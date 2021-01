El vídeo del golazo de Haaland: Real Madrid y Barcelona ya pueden sacar la cartera

Si un equipo necesita un delantero centro, puede mirar a muchos lados, buscar en muchos sitios y seguir haciendo como que no ve lo que tiene que ver: que no hay delantero como Haaland en el fútbol mundial. El gol que le ha metido al Leipzig es una maravilla, otra más de un futbolista que no parece tener techo. Empieza la jugada fuera del área, hace tres regates y luego llega al punto de penalti para rematarla a gol.

Una cosa increíble. Si el Real Madrid siente que no tiene un delantero de garantías para sustituir a Benzema o para el futuro si Karim se le hace mayor o el Barcelona, pese al partido de hoy de Griezmann, busca un punta, el delantero del Borussia es su hombre, sin duda.