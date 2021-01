La primera gran pareja del año: la hija de Figo y el primo del Rey

Luis Figo, ex del Real Madrid y Barcelona, suele ser habitual en la actualidad de las noticias por sus comentarios en las redes sociales, siempre muy crítico con Podemos. Ahora ha vuelto a salir su apellido, pero no su nombre. Daniela Figo es la hija mayor del futbolista y de Helev Svedin y ya es público su relación con Beltrán Lozano, un primo lejano del Rey.

Una foto esquiando en Baqueira, como no podía ser de otro modo, ha hecho más o menos oficial lo que era un secreto a voces: “Me he encontrado a esta chica esquiando”, escribió él con una foto de ella y sus amigos les delataron con comentarios deviertidos: “ahora a ser felices”, o “Love in the air”. Hace dos veranos se dijo que Luis Osorio, hijo de los duques de Alburquerque, salía con Martina, la hija mediana de la pareja.

La pareja hizo así oficial su relación, pero puede que ya lleven meses saliendo. Ella estudia medicina en la Universidad de Navarra, aunque también ha hecho pinitos en la moda y tiene una vena artística: le gusta pintar. Habla cinco idiomas (el castellano, el inglés y el portugués y entiendeo sueco e italiano); él también se dedica a la moda: , es primo lejano del Felipe VI: su bisabuelo era hermano del bisabuelo del Rey.