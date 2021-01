“Los pechos, las vaginas y el alcohol nunca pasan de moda”

El boxeador Mayweather y británica-estadounidense Anna Monroe oficializaron su relación el día de Año Nuevo, contando a familiares y amigos en el Reino Unido la noticia por FaceTime, según un amigo, asegura el periódico The Sun. “Ahora Floyd quiere otro hijo y sólo quiere que Anna sea la madre”, dice una de las fuentes del periódico.

“Se conocieron en el club Girl Collection de Floyd. Anna nació en Estados Unidos, pero sus padres se mudaron a Inglaterra por motivos de trabajo cuando era más joven. Luego regresó a Estados Unidos cuando tenía 22 años. Fue a una entrevista de trabajo en Girl Collection pero fue rechazada. Sin embargo, al marcharse, se cruzó con Floyd en el pasillo. Al día siguiente, el club la llamó y le pidió que volviera. Floyd estuvo allí, en persona, esperándola con una cena a la luz de las velas en el club de striptease para decirle que sí que tenía el trabajo y que ahora era la bailarina principal”

Anna ha publicado fotos de ella y Mayweather en la Acrópolis de Atenas, en Grecia. y en Pa, rísAbu Dhabi, el spa Blue Lagoon en Islandia; o en Santorini y Amsterdam.

El boxeador siempre ha asegurado que a pesar de tener un local de striptease, nunca va a ellos. Incluso, le dijo a Jimmy Kimmel que no había asistido n baile erótico en dos décadas. “No he ido un baile erótico en 20 años, solo porque seas dueño de un club de striptease, no significa que tengas que ir allí, a ver un baile erótico”, dijo en una entrevista televisiva antes de su pelea con Conor McGregor.

“Entré en el negocio de los clubes de striptease porque sabía que los senos, las vaginas, la música y el alcohol nunca pasarán de moda”, aseguró también, sin llegar a pensar siquiera lo machista que suena toda esa frase.