La expulsión de Laura Fa del plató es el último motivo de polémica en Sálvame. La colaboradora del programa acusó a la dirección de promover conflictos para aumentar la audiencia y apuntó directamente al director. La reacción de Jorge Javier Vázquez fue inmediata con la expulsión de la colaboradora. Y así se lo transmitió a la audiencia: “Laura Fa se encuentra ahora mismo en la sala de reinserción donde recibirá instrucciones para ver si puede seguir trabajando con nosotros”.

No es la primera vez que Laura Fa se ve envuelta en alguna polémica. En unas declaraciones realizadas a la revista “Que me dices” ha acusado a los futbolistas en general de caprichosos y con motivo de la muerte de Maradona lanzó un tuit en el que decía: “Maradona fue un Dios en el futbol. Pero nada más!!! Idolatrar así a un machista, maltratador y pedófilo nos hace una sociedad pequeña y arcaica. Que descanse en paz, pero los honores el 25N son para todas esas mujeres víctimas de la violencia de genero. He dicho!”.