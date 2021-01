Laura Fa, expulsada de Sálvame por un comentario sobre su director

El distanciamiento entre Belén Esteban y Anabel Pantoja se ha convertido en uno de los contenidos favoritos del programa en el que ambas trabajan, Sálvame Diario. A lo largo de la semana y con la reaparición de la sobrina de Isabel Pantoja en el plató de Telecinco, no ha pasado desapercibido para sus compañeros que la amistad entre ellas se ha ido resquebrajando en estos meses en los que Anabel ha estado confinada en Canarias por una rotura de peroné.

Los motivos que se esgrimen como la causa de este distanciamiento son aún difusos. Pero lo cierto es que desde hace tiempo, de ser íntimas han pasado a tener tensos enfrentamientos. ¿Pero qué ha ocurrido entre ellas?

Anabel Pantoja posa desnuda en la nieve

Según han contado Kiko Hernández, gran amigo de Belén, la ex de Jesulín de Ubrique estaría molesta con la sevillana a cuenta de sus negocios en Instagram. En esta red social, las colaboradoras compiten en la venta de joyas. Mientras que Anabel ya lleva años dedicándose a este negocio con bastante éxito, la de Paracuellos acaba de sacar una línea de joyas estas Navidades.

María Patiño y Gema López hablaron con Belén Esteban, que tras sufrir una caída el pasado domingo por la nevada, no ha pisado Telecinco y esta les confesó uno de los motivos de su enfado con la sobrina de Isabel Pantoja: Anabel estaría boicoteando sus productos promocionando su linea de joyas el mismo día que la Esteban lanzaba su nuevo negocio.

Anabel reconoce su error y pide a sus compañeros de Sálvame que “no echen más gasolina”

Anabel reconoció este miércoles haber metido la pata y no querer entrar en más polémicas y acusó a sus compañeras de echar “gasolina” en su conflicto con Belén. La tensión es tan fuerte que ha salpicado a varias compañeras de Belén y Anabel, quienes en un intento porque se reconcilien, no hacen más que empeorar la situación.

Belén Esteban en el anuncio de Prime Video

Ayer mismo al ver que la situación estaba creando un innecesario mal rollo en todo el equipo, la Esteban conectó con Sálvame por teléfono para apaciguar las aguas: “Tampoco es el fin del mundo, esto se está yendo a su madre”. Y aunque aseguraba estar enfadada con Anabel, “no lo voy a contar [el motivo] porque quiero a Anabel y si lo cuento no quedaría bien”. “Me he equivocado y ella tiene que tener su tiempo. Me da pena porque no ha sido intencionado”, reconoció Anabel.

Mientras que Belén ha pedido a sus compañeros que no se metan en el conflicto ya que es algo que tiene que resolver personalmente con Anabel, desde el programa no cesan en promover el debate, obligando a sus colaboradores a posicionarse con una o con otra. Poco antes, Anabel había abandonado el plató de Sálvame entre lágrimas, dolida con sus compañeros: “Estáis muy equivocados y vais a seguir malmetiendo”.

No sólo los compañeros de Anabel y Belén alimentan el conflicto también, según Laura Fa, lo hace el director de Sálvame.

Que Sálvame es un programa que alimenta las polémicas entre sus colaboradores no es ningún secreto. Pero lo que no es habitual, es que sus trabajadores reconozcan abiertamente o culpen de promoverlas desde la dirección. Ha sido Laura Fa, a quien ha presionado Jorge Javier Vázquez para que desvele quien estaría malmetiendo entre ellas (se señala a Lydia Lozano de azuzar a la Esteban contra Pantoja): “A mi no me consta que sea ningún colaborador, es más bien Alberto, el director”.

Imagen de los colaboradores de 'Sálvame'

Así, y según Laura Fa, sería el propio director del programa el responsable de alimentar esta polémica entre sus colaboradoras. Apenas unos segundos después de esta afirmación que ha dejado sin palabras a Jorge Javier Vázquez y al plantel de colaboradores, Laura Fa ha sido expulsada del plató inmediatamente. El propio Jorge Javier ha sido el encargado de transmitir a la audiencia que “Laura Fa se encuentra ahora mismo en la sala de reinserción donde recibirá instrucciones para ver si puede seguir trabajando con nosotros”.