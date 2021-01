El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se reunió este martes durante tres horas con Andrea Agnelli, máximo dirigente de la Juventus, en el centro de entrenamiento del equipo italiano en Turín.

En esta cumbre entre dos de los dirigentes más influyentes del fútbol mundial se trató, según avanzó La Gazzetta dello Sport, sobre todo de política deportiva.

Andrea Agnelli es el presidente de la ECA (Asociación de Clubes Europeos), organización independiente de la que el Real Madrid fue uno de los equipos fundadores y en la que tiene un peso considerable.

Florentino Pérez es uno de los grandes defensores de crear una Superliga que permita aumentar los ingresos económicos de los principales clubes europeos. Esta idea de crear una Liga europea ha encontrado la oposición radical del presidente de LaLiga, Javier Tebas.

“El fútbol necesita nuevas fórmulas que lo hagan más competitivo y emocionante”, argumentó Florentino. Javier Tebas no tardó en salir al cruce y respondió de forma contundente al presidente del Real Madrid: “El único apoyo que he visto a Florentino fue de Bartomeu. No conozco otro club más que le apoye. No va a haber Superliga. No es un proyecto en el que estén 20 clubes. Es un proyecto de cuatro o de dos y se encontraría con la oposición de las ligas, de la UEFA y de la FIFA”.