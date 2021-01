La clave de la reconstrucción del Real Madrid

Los aficionados del Real Madrid utilizan siempre el mismo sesgo para analizar las noticias que hablan del PSG. En todas quieren ver un apunte o una señal que dé a entender que Mbappé se acerca al conjunto blanco. Ayer se supo que la entidad francesa ha calculado unas pérdidas para este año de unos 204 millones de euros y, por tanto, va a necesitar vender jugadores para equilibrar cuentas, y más si tiene a Messi en la recámara como ha asegurado Leonardo, el director deportivo. Así que los aficionados madridistas se ilusionan y piensan que quizá este verano el PSG se vea obligado a vender a su estrella y el Real Madrid pueda comprarla y empezar el nuevo curso con una ilusión que ahora es complicado hallar.

Pero, claro, nada es tan sencillo. Según anunció «El Chiringuito» hace unos días, el club francés, por primera vez, ha tasado al futbolista y quiere, para que salga este verano, unos 150 millones de euros. Y en el Real Madrid, por más vueltas que le dan, no lo ven posible en la actual situación. Sin público y en medio de la tercera ola, las previsiones económicas mundiales y del Real Madrid no son las mejores, así que es imposible afrontar un gasto así.

Si el Madrid derrota al Alavés se calmarán los rumores y se podrá volver a trabajar con tranquilidad. No hay duda de que Zidane va a estar en el banquillo hasta junio y se espera que consiga devolver las ganas de ganar a un conjunto de futbolistas que han conseguido todos los títulos y que no tienen competencia a la hora de ser titulares. Hay que recuperar la ambición y que el aficionado se vuelva a ilusionar con los jugadores que forman parte de la plantilla y no con los complicados cantos de sirena de posibles llegadas y fichajes.

Estudio de KPMG

Porque la reconstrucción del equipo tiene que pasar por los que están, aunque no sea sencillo. KPMG ha publicado un estudio del valor de los jugadores de los equipos campeones de las Ligas europeas. Es un estudio anual, que maneja cientos de variables y que ha analizado los traspasos de años anteriores. Los datos son definitorios para el Real Madrid. Según ese análisis, ahora mismo el jugador que tendría más valor sería Casemiro, el medio centro trabajador, con 28 años y con contrato hasta 2023. Sin duda el brasileño es uno de los jugadores fundamentales en los éxitos del Real Madrid campeón de Europa y, en estos días, sigue siendo un futbolista imprescindible, de los pocos titulares que tuvo que jugar desde el primer minuto contra el Alcoyano.

Zidane no puede prescindir de él porque no hay otro futbolista que haga su función. No tiene muchos jugadores en el centro del campo, después de que Odegaard se vaya a ir, harto de no tener minutos. Hoy, contra el Alavés, los centrocampistas de la convocatoria, con Valverde lesionado, son Casemiro, Kroos, Modric, Isco y Blanco, un gran futbolista de la cantera.

Casemiro es, según el estudio de KPMG, el futbolista con más valor en un teórico mercado. Por encima de Modric, Hazard, Vinícius o Ramos. Y tiene razón. Ramos, por ejemplo, no vale nada porque queda libre. Modric ya ha llegado a los 35 años; Hazard, con 30 y contrato hasta 2024 ha ido perdiendo valor por sus lesiones y Vinícius, con 20 años y un contrato hasta 2025 no ha terminado de romper.

Lo que deja entrever el estudio de KPGM es que al Real Madrid le faltan referentes con los que recuperar la ambición que le ha caracterizado a lo largo de su historia. Sus jugadores más determinantes ya no son los más valiosos para el mercado.

En el PSG, los más valorados son Mbappé (al que le sitúan en 200 millones, sólo 50 por encima de lo que pediría el PSG) y Neymar; en el Liverpool, Salah y Mané. Ronaldo sí aparece, aunque en tercer lugar, en la Juventus.

En el Madrid, detrás de Casemiro, irían Varane y Courtois, los tres jugadores de corte defensivo. La única reconstrucción posible llegará si los mejores luchan, otra vez, por ser los más valiosos.