Joao Félix espera una oportunidad

Simeone no se siente cómodo hablando sobre la suplencia de Joao Félix. «Ustedes buscan centrar el tema en un futbolista y hay momentos buenos, muy buenos, extraordinarios, regulares e irregulares. Y nosotros estamos siempre buscando aprovechar los mejores momentos de cada uno de los futbolistas que tenemos. En particular de Joao, es un jugador que necesitamos. Cuando está en su mejor versión es desequilibrante, diferente, con situaciones para resolver en la parte ofensiva. Diferente...», insiste Simeone. «Lo necesitamos en esa versión. Eso buscamos en los entrenamientos y en los partidos que le toca jugar», asegura el Cholo.

El portugués ha perdido la condición de imprescindible que se había ganado en los primeros partidos de la temporada. Hace cosas que nadie hace en el equipo, pero desde la eliminación en la Copa contra el Cornellá no ha vuelto a ser titular. Tampoco le ayudó el pisotón que sufrió ante el equipo catalán, aunque Simeone no busca excusas. «En el partido siguiente no tenía nada. Era solamente el pisotón en el pie. No jugamos contra el Bilbao y con el Sevilla jugó Correa», relata el entrenador rojiblanco.

El Atlético cayó eliminado de la competición y ése ha sido el único partido que Joao Félix ha jugado como titular en este año. En Liga no está en el equipo inicial desde el 30 de diciembre, cuando el Atlético derrotó al Getafe. Después fue suplente contra el Alavés, el Sevilla y el Eibar. Y Simeone no parece encontrarle el hueco.

«Estamos buscando siempre lo que mejor le viene al equipo. Los futbolistas tienen nombres y buscamos qué nombres nos sirven mejor para el partido que tenemos que jugar. Vamos en busca de sus características para potenciar al equipo», dice Simeone. Y no parece que ahora las características de Joao sean las que le sirven para potenciar al equipo. Al Cholo le encajan mejor las de Correa, que se ha convertido en el acompañante de Luis Suárez en los últimos encuentros.

Joao Félix ha marcado cinco goles y ha dado cuatro asistencias en Liga esta temporada, pero su producción parece estancada. No marca desde el 7 de noviembre, cuando hizo un doblete ante el Cádiz. Dos meses y medio sin anotar que parecen demasiados para el futbolista más caro de la historia del club. En Champions sí marcó ante el Bayern, pero eso fue el 1 de diciembre.

Simeone ha preferido la continuidad de Correa en los últimos partidos, visto que para el gol tiene suficiente con Luis Suárez. «A Joao le pido lo de siempre, estar insertado dentro del grupo, que sea competitivo. En estos últimos partidos no le ha tocado empezar y lo ha manejado de la mejor manera, siendo importante para el equipo mostrando su talento y su calidad cuando ha entrado. El equipo la necesita y en su mejor estado nos generará muchas oportunidades», decía el Cholo antes de jugar contra el Eibar. De momento sigue esperando, aunque hoy puede tener su oportunidad.