Así ha sido la actuación de Melody en la final de Eurovisión 2025

La final del Festival de Eurovisión 2025 ha llegado rodeado de polémica. Tras la amenaza de la UER de sancionar a RTVE por hacer referencia al conflicto de Gaza, la gala comenzó en la televisión pública con una respuesta muy contundente. Un rótulo indicaba la postura del Gobierno español: "Frente a los derechos humanos, el silencio no es una opción. Paz y Justicia para Palestina". Tras ese breve inciso político, comenzó la gala con la actuación de Nemo, representante suizo ganador del festival del pasado año y la presentación de cada uno de los 25 países participantes en la final. Kyle Alessandro, de origen español, y su "Lighter" (Noruega) fueron los encargados de abrir el concurso, seguidos por "La poupée monte le son", de Laura Thorn (Luxemburgo), Tommy Cash y su "Espresso Macchiato" (Estonia). Israel saltó al escenario en cuarto lugar con el "New Day Will Rise" de Yuval Raphael, seguido de Katarsis y su "Tavo akys" (Lituania). Después llegó el turno de Melody, quue pisó con fuerza el escenario para representar "Esa diva". Este ha sido el resultado:

La cantante sevillana ha salido muy satisfecha de cómo ha salido todo. Después de muchos de trabajo, queda ver si los Eurofans deciden darle su apoyo pero a ella fuerza y energía le sobran. Así se mostraba tras su actuación.

Ovacionada por toda la representación española, Melody celebró entre ovaciones la locura de interpretación que ha hecho ella y sus bailarines.

Melody salía del escenario con la adrenalina disparada y con la sensación del deber cumplido. Así lo demostraba en sus primeras declaraciones: "Estamos muy felices de todo lo que ha pasado, del momentazo del escenario... La energía ha sido impresionante. Lo hemos dado todo cantando, bailando... Señores, que pase lo que pase, pero nos hemos quedado muy a gusto".