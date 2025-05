Final Festival Eurovisión 2025, en directo hoy: actuación de Melody, votación y última hora

Comencemos por recordar cómo hemos llegado hasta aquí. Hace poco más de un año, concretamente el 11 de mayo de 2024, acompañábamos al dúo Nebulossa en la final de Eurovisión que tuvo lugar en Malmö. Les entrevistamos hace poco y dejaron un mensaje para su sucesora:

Nebulosa Platón

Qué dirían a Melody en una carta de ganador a ganador.

Mery: Sobre todo, lo de disfrutar es importante, porque siempre tenemos la mente como muy ocupada y enfocada en el trabajo. Darlo todo como sabe ella y que no es importante la posición al final. Porque en la vida enseñamos a nuestros hijos que lo importante es participar, pero luego, al final, mientes. Tienes que disfrutar porque es una ocasión que no volverá. Yo aún no me creo que haya estado allí. Veo fotos o vídeos y digo, ‘jolines, hemos estado en Eurovisión’. No nos lo hemos creído como tal.

Mark: Realmente no hemos ido con miedo. Teníamos muy claro a lo que íbamos. Creo que Melody tiene también esa actitud. Ella tiene claro que va a ganar. Y creo que es igual de válido que creer que no vas a ganar y tomártelo con la filosofía que te lo tienes que tomar. Yo lo que sí que le aconsejaría es, si no ganas, no es ningún problema realmente. Siéntete orgullosa de tu actuación ahí esa noche.

Aquí la entrevista completa.

