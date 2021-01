La bronca de Pepe Reina con un independentista catalán. “No te salgas del jurgol y vaspaññña”

Pepe Reina defiende sus ideas en las redes sociales y no se corta, pese a que no es la primera vez que escucha críticas. A veces escribe lo que piensa y no responde, pero esta vez sí que ha ido más lejos cuando ha visto que un usuario con lazos amarillos en su perfil le contestaba.

Reina escribía por un vídeo en el que una mujer no podía recuperar su casa okupada mientras los Mossos le decían que no podían hacer nada: “Pájaros disparando a escopetas....alguien lo entiende?? De verdad es justo poner “facilidades” a esa gente ??”, ponía Pepe Reina.

“No te esfuerces, que no lo vas a entender, lumbreras”, le decía el usuario.

“Tu si lo entiendes??”, le respondía Pepe Reina, más o menos conciliador.

Ahí saltó el otro: “Entiendo que ahí falta información y contexto, que es mucho màs fàcil hacer sensacionalismo que periodismo. No te salgas del jurgol y del vaspaññña, que se te ven las carencias”, le dice.

Pepe Reina no cambia el tono: “Falta información??? A mi me parece q está bastante claro que además lo justifiques deja bien claro que el que no lo entiende eres tú , perdóname ..en cualquier caso, deseo que no te ocurra nunca...habría que ver si lo defenderías del mismo modo...más allá del jurgol”

La discusión sube :”Veo que la comprensión también està en tu lista de “virtudes”. Dime dónde justifico y dónde defiendo, lo que he dicho (lo repito a ver si se te queda) es que falta información para que eso sea considerado periodismo. Parece que el sensacionalismo se adapta bien a tus opiniones”

Reina insiste: “Yo no hablo aquí de periodismo querido amigo,defiendo la propiedad privada y estoy en contra de los cara duras que defienden este tipo de usurpación...es muy sencillito de entender...hay que cambiar las leyes...a eso voy!! Muy sencillo no??”

“Muy simple, màs bien”, le contesta.

Reina acaba: “No no...SENCILLO!!pero no les interesa...vete tú a saber los motivos,verdad??? Lo dicho,que no te toque nunca...”