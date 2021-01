Martin Odegaard ya no forma parte de la plantilla del Real Madrid. El centrocampista noruego sale del club blanco cedido al Arsenal cinco meses después de su regreso de su anterior cesión, la Real Sociedad. Después de la Supercopa, Odegaard decidió que no soportaba la falta de minutos en el Real Madrid y no estaba dispuesto a seguir peleando por disponer de oportunidades en el club blanco. El Arsenal de Mikel Arteta es su destino para la segunda mitad de la temporada.

Es la segunda salida en la plantilla del Real Madrid en el mercado de invierno. La primera fue la de Jovic a la Bundesliga y la de Odegaard llevaba mascándose varias semanas. La cesión no tiene opción de compra con lo que el centrocampista regresará en verano al Real Madrid. Su contrato con el club blanco se extiende hasta 2023. Es la cuarta cesión que protagoniza Odegaard desde su llegada en enero de 2015 al Real Madrid. Heerenveen, Vitesse, Real Sociedad y Arsenal han sido sus destinos. Ahora está por ver que regrese el próximo verano al Real Madrid y disponga de una nueva oportunidad para triunfar en el Bernabéu.