Cassano revela el secreto de su aumento de peso en el Real Madrid: “Comía Nutella a cucharadas”

El ex madridista Antonio Cassano fue muy polémico, entre otra cosas por su sobrepeso durante su etapa en el club blanco. Amante de las fiestas, el italiano llegó a confesar que vino a Madrid a divertirse. El delantero que se hizo famoso en la Roma recaló en el Madrid de los Galácticos. En una entrevista en el ‘Corriere dello Sport’ confesó: “Tenía 6 años y medio de contrato, pero me quedé apenas 18 meses porque acabé fuera de la plantilla y cada viernes cogía un vuelo privado para volver a Roma. Comía como un perro y no dormía. Vivía una vida de mierda”.

En aquella época Cassano llegó a justificar su gordura por su afición por los bollos, pero con 38 años y ya retirado ha decidido decir la verdad, su gula no tenía límites y culpa al Real Madrid de fomentarla con un singular regalo. “En el Madrid comía la Nutella a cucharadas directamente del tarro; engordé 14 kilos en siete meses”, acaba de confesar en una entrevista concedida a la cadena italiana BOBO TV.

Lo cierto es que al Real Madrid ya llegó pasadito de peso: “Logré perder unos 12 kilos. Luego llegó Cannavaro y los volví a ganar. Nutella era uno de los patrocinadores del club y cada mes nos regalaban cinco kilos de producto”.

Ese regalo acabó siendo su perdición cuando se peleó con Capello. “Cuando llegó Capello hice dos goles en dos partidos y me sentía el rey del mundo. Me sustituyó en el primer tiempo ante el Lyon, me pelee con él en Jerez y me sacó del equipo. En siete meses gané 14 kilos, comía la Nutella a saco y todo me daba igual. Daba asco”, sentenció Cassano.