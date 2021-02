Piqué defiende la libertad de elección de El Rubius

Gerard Piqué no es sólo el central del Barça. Su actividad va mucho más allá del fútbol. Es un jugador atípico como ha vuelto a demostrar en una charla con DjMariio en “Post United”. Piqué habló sobre todo durante la conversación y no rechazó ningún tema. Se confesó seguidor de youtubers e incluso reflexionó sobre la polémica de El Rubius y su marcha a Andorra: “Cada uno puede tomar las decisiones que le parezca y por las razones que sea. A mí me encanta Andorra como país. Hay que respetar las las razones. Puedes estar de acuerdo o no, pero de ahí a insultar... Está el tema muy viciado. Funcionamos así como sociedad y creo que tendríamos que cambiar esto”.

Con 34 años Piqué se confiesa “muy disruptor” y el fenómeno de los youtubers le pilló un poco en fuera de juego, pero poco a poco está comenzando a conocer ese mundo. “Creo que es el futuro. Su opinión cada vez va a tener más peso y van a ser más importantes. Una cosa es la prensa, hay periodistas que tienen su opinión y es más serio y luego están los streamers, que es más desenfadado. Cada vez consumo más streamers”, confiesa el azulgrana.