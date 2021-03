La brutal bronca entre Santiago Segura y la atleta Peleteiro en El Desafío

La final de el programa El Desafío, que ganó la actriz Kira Miró, dejó una tensión inédita entre Santiago Segura y la atleta Ana Peleteiro. Estalló una bronca que ya se venía cocinando en días anteriores:

““Lo has hecho muy bien, Ana, pero tengo un poco de conflicto”, le dijo el director y actor, “como tú siempre has sido la concursante más beligerante, te voy a pedir ayuda. Una vez me dijiste: ‘Claro, es que me has dado menos nota’. Y, claro, ¿a cuál de tus compañeros podría haberle dado menos nota?”

Se refería a que en el programa anterior ya habían hablado de eso, de si los jueces eran objetivos y Segura se la guardó. “Sabes perfectamente a quién me refería”, le dijo la atleta, pero Segura quería guerra: “Por ejemplo, ¿Bustamante merece menos nota que tú?”.

Para Peleteiro el asunto ya no tenía gracia: “Eso lo tienes que decidir tú, que para eso te pagan”.

“Te estaba pidiendo ayuda, pero, vamos, me lo has puesto en bandeja”, dijo Segura ya también muy tenso. “Efectivamente, haz lo que tú quieras. Como siempre has hecho” le dijo Ana Peleteiro, cansada de lo que no consideraba una broma

“Vamos a ver, ¿te molesta que te pida ayuda? Siempre te quejas. No quieres mojarte. Tú lo que quieres es quejarte todo el rato. Tu actitud no me gusta”, continuó Segura”

“Es tu problema si no te gusta. Todos han hecho un gran concurso”,siguió ella, sin disimular su enfado,

. “Yo soy una persona sensible, no me gusta ver a la gente encabronada, pero, como es el último programa, cabréate lo que quieras. Eso sí, en las pistas te voy a aplaudir a muerte. Ahí sí que quiero que ganes”, siguió Segura,

“No, en la pista enfádame también, que me viene bien”, le dijo la atleta.

El que tuvo más humor fue el presentador, Roberto Leal: “Bueno, pues esto es lo que queríamos, buen rollo”