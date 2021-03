No sé si algún laboratorio farmacéutico puede fabricar futbolistas como Casemiro, pero sí tengo claro que el brasileño es el remedio para todo en este Real Madrid. No le importa la cepa a la que se enfrente, el centrocampista es efectivo ante cualquier rival y en los momentos más complicados la inmunidad que ofrece es altísima. Es el segundo mejor goleador de Zidane esta temporada y, aunque no sea su trabajo principal, si el equipo se atasca él se ofrece como mediapunta, como extremo o de lo que haga falta.

Fue el socio de Benzema en la pared del tanto del empate en el derbi del Metropolitano y no es la primera asistencia decisiva que da al francés. Sin ir más lejos, una acción entre ambos inició la remontada en la visita a Mönchengladbach en la fase de grupos de la Champions. Puede que la comparación de Casemiro con una vacuna no sea la idea más original del mundo, lo admito, pero me venía bien para hablar de la dosis que mañana se pone la abuela de un amigo. Ella lo llamó por teléfono feliz para contarle la gran noticia.

Llegaban treinta vacunas al centro de salud este martes y una era para ella. Un poquito de esperanza entre tanto cierre perimetral y medidas restrictivas. A punto de cumplir los 89 años se pueden tener esas ganas de vivir que deberían ser más virales que las tontunas negacionistas de esos actores que hace tanto que no reciben una oferta para hacer una película de las de catering caro, que buscan un poco de atención como sea. Ya han hecho sus mejores treinta papeles, algo que no le sucede a Casemiro. Por cierto, que la abuela de la que hablaba no es la de un amigo.