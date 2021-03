Toquero, de lehendakari a presidente

«Ari, ari, ari, Toquero lehendakari», le gritaron durante muchos años desde la grada de San Mamés, pero Gaizka Toquero nunca llegó al palacio de Ajuria Enea. De momento se conforma con llegar a la presidencia de la AFE. Una carrera que finaliza el 9 de abril y en la que intenta arrebatar la presidencia a David Aganzo.

«Para mí la vida es trabajo y dedicación. Así era en el césped y así entiendo que debe ser la AFE: luchar por los futbolistas de todas las categorías», dice Toquero, que no hace mucho que abandonó el fútbol. No lleva ni siquiera dos años retirado y en este tiempo su contacto con el fútbol ha sido únicamente como comentarista. Ahora quiere pasar a la acción.

Tampoco estaba en sus planes presentarse a las elecciones de la AFE hasta que se lo propuso Tito, el que fue director deportivo de la asociación con Luis Rubiales, aunque después abandonó la AFE para ocupar el mismo cargo en el Levante.

Toquero se metió en el papel y ha arrastrado a personajes como el ex internacional español Vicente Engonga, que se ocupa de la formación de los veteranos para lo que llega después de la retirada. Un abismo que al «lehendakari» no le ha afectado.

El ex jugador del Athletic Club se ganó el cariño de su afición y el de todas las demás. Eso que llaman cultura del esfuerzo debe de referirse a la carrera de Toquero, un futbolista que pasó por todas las categorías, desde Tercera hasta la Liga de Campeones que llegó a disputar con el Athletic.

Fue sólo un partido contra el BATE Borisov, mucho más de lo que imaginaba cuando jugaba en el Sestao antes de que el club rojiblanco se fijara en él. Había pasado por la cantera de la Real Sociedad y del Alavés sin poder hacerse un hueco en la primera plantilla de ninguno de los dos. Pero en el Athletic jugó cuatro finales de Copa del Rey y una de la Liga Europa, aunque las perdió todas.

«Estoy orgulloso de haber pasado por todas las categorías, desde Tercera División, segunda división juvenil, que es la más baja de todas, Segunda B, Primera, he jugado cuatro finales de Copa, una de UEFA. Estoy orgulloso de todo el camino que he recorrido porque he conocido a mucha gente. También conozco las necesidades que tienen en categorías bajas y en categorías altas. Para nosotros todos son iguales, todos son importantes y yo creo que les puedo transmitir mejor que nadie», aseguraba el día de la presentación de su candidatura.

La figura de Toquero llamó más la atención sobre el campo de lo que dicen los números. Sólo marcó 22 goles en 179 partidos, pero la estampa de un delantero calvo con el número «2» llamaba la atención.

Era un futbolista honrado y ésa es la imagen que quiere transmitir en su campaña. No le importa incluso que David Aganzo haya corregido su programa electoral para incluir ideas de Toquero. «Que el otro candidato nos copie cosas y meta en su programa cosas que no tenía quiere decir que estamos en el buen camino, en la buena dirección, que las ideas que lleva pensadas nuestra propuesta por y para los futbolistas son muy buenas», se limita a decir.

A Toquero lo entrenaron Caparrós, Bielsa, Valverde y Bordalás, entre otros, pero la exigencia ahora es diferente para él. Se trata de cuidar de los futbolistas, de los que son y de los que fueron, como él. «Lo que buscamos es el bien de los futbolistas y de las futbolistas independientemente de la categoría en la que jueguen».