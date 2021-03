La irónica reacción de Feliciano López al anuncio de la candidatura de Pablo Iglesias

El anuncio de la candidatura de Pablo Iglesias para las elecciones a la Comunidad de Madrid del próximo 4 de mayo se ha convertido en el acontecimiento político del día y ha desatado todo tipo de reacciones, también entre algunos deportistas. Uno de los más activos en redes sociales en todos los temas referentes a política y actualidad es Feliciano López. El toledano se encuentra disputando el torneo de Acapulco en México, pero no es ajeno a la realidad política de nuestro país.

El director del Mutua Madrid Open jamás ha escondido sus convicciones políticos. Retuitea a Cayetana Álvarez de Toledo, lanza tuits en apoyo a José Luis Martínez Almeida, critica con frecuencia al Gobierno de Pedro Sánchez y a la renuncia de Pablo Iglesias a la vicepresidencia del Gobierno y al anuncio de su candidatura para la Comunidad de Madrid ha tirado de ironía. Su tuit ha sido: “And the Grammy goes to....”. Y lo ha adornado con una numerosa cantidad de tambores, por aquello del redoble, y un puño cerrado. Las convicciones de Feli no apuntan precisamente a un apoyo a la candidatura de Iglesias. El actual número 62 del mundo tira más hacia el proyecto de la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.