Los ingresos del Barcelona se hunden un 14,5% por el coronavirus

Hubo épocas no tan lejanas en las que equipos como el Paris Saint Germain (PSG) desempolvó la chequera casi sin inmutarse para desembolsar 222 millones de euros y fichar a Neymar. Ahora, en el mercado hay un par de jugadores que están llamados a protagonizar los futuros grandes movimientos del mercado, el noruego del Borussia Dortmund Haaland y Mbappe, compañero de Neymar en París. Pero después de épocas en las que pagar 50 o 60 millones por jugadores que no marcaban la diferencia en el terreno de juego constituía casi la norma, han llegado las vacas flacas. El coronavirus ha pinchado la espiral inflacionista de los fichajes del fútbol porque, sencillamente, las arcas de los clubes no rebosan de liquidez en este momento. La pandemia ha hundido los ingresos y, por ahora, pensar en gastos desorbitados suena a otra época. Por lo menos en el fútbol español, al que la pandemia le ha hecho un agujero de 500 millones de euros, según un estudio de DBK Informa.

Al cierre de esta temporada, el informe de la filial del Cesce estima un descenso de alrededor del 8% de los ingresos de los clubes de Primera y Segunda División con respecto a la ya golpeada campaña anterior, lo que daría como resultado una facturación de 3.245 millones de euros. Esta cifra supone un retroceso del 14% y una pérdida de más de 500 millones de euros en comparación con el máximo histórico de ingresos registrado en la temporada 2018/2019.

Evolución de los ingresos de fútbol profesional español

El volumen de negocio global generado por el fútbol profesional en la temporada 2019/20 -suspendida por la pandemia en marzo y reanudada después a puerta cerrada- incluyendo traspasos de futbolistas, se situó en 4.285 millones de euros, lo que supuso un descenso del 4,9% respecto a la temporada anterior, según DBK. Excluyendo el resultado por traspasos de jugadores, que aumentó un 4,7%, los ingresos de explotación descendieron hasta los 3.520 millones de euros, un 6,7% menos que en la temporada 2018/19. La facturación obtenida en primera división fue de 3.212 millones (91,3% de la cifra global), generando los clubes de segunda división los 308 millones restantes.

Día de partido

Debido a la celebración a puerta cerrada de los partidos en el tramo final de la temporada, los ingresos en el área de “match day” -día del partido- registraron un descenso del 16,2%, registrándose pérdidas de ingresos tanto por la venta en taquilla como por la devolución parcial del importe de los abonos de los socios por parte de los clubes. Su participación en la facturación total del sector se redujo hasta el 21,3%, frente al 23,7% en la temporada anterior.

Las áreas de retransmisiones y comercialización y publicidad concentraron en la temporada 2019/20 el 46,3% y el 26,9% del negocio, respectivamente, experimentando descensos del 5,2% y 2,6%, en un escenario de reajuste del valor de los derechos televisivos y caída de la actividad de explotación de merchandising, instalaciones y tiendas.

El resultado de explotación de los clubes se hundió un 89% la pasada temporada

El análisis más al detalle de los clubes de DBK concluye que el Real Madrid aguantó mejor en envite de la crisis que el FC Barcelona. Con una cifra de 728,79 millones de euros y una cuota sobre el total del 20,7%, el club blaugrana fue el que mayores ingresos de explotación registró, seguido del Real Madrid, con 714,90 millones y una participación del 20,3%. Pero, como destaca el informe, las posiciones de ambos operadores se aproximaron en comparación con la temporada 2018/19, debido al fuerte descenso de ingresos registrado por el Barcelona (-14,5%). Junto al club catalán, los descensos de ingresos más relevantes fueron los del Villarreal CF (-20,5%), Athletic Club (-15,5%), Atlético de Madrid (-12,4%) y SD Eibar (-11,8%). La tercera posición por ingresos de la Liga la consiguió el Atlético de Madrid, con una cuota sobre el total de ingresos del sector del 9,7%, situándose a continuación el Valencia y el Sevilla, con porcentajes del 4,9% y 4,3%, respectivamente.

La cuenta de pérdidas y ganancias agregada del sector, considerando los 34 clubes de Primera y Segunda división, reflejó en el ejercicio cerrado a junio de 2020 un fuerte deterioro de la rentabilidad. Así, el resultado de explotación se desplomó un 89%, representando el 1,1% de los ingresos, lo que contrasta con el margen superior al 9% contabilizado en el ejercicio anterior. Se observa, además, el estudio concluye que se ha producido un aumento significativo de los gastos financieros, lo que provocó un resultado neto negativo en el agregado de estos 34 clubes. Alrededor del 66% de la facturación se destinó a costes de personal, situándose en 258.200 euros el coste laboral medio por empleado, en torno a un 4% menos respecto al ejercicio cerrado a junio de 2019. Este ratio ascendió a 345.000 euros en el caso de FC Barcelona y a 515.700 euros en el Real Madrid CF.