Cuatro momentos estelares en la carrera de De la Morena

José Ramón de la Morena anunció en el programa de ayer de ‘El Transistor’ que dejará la radio tras más de 40 años de profesión. El famoso periodista explicó que al final de esta temporada radiofónica no seguirá al frente del programa: “Esta profesión es muy bonita, pero la elite es muy cara. La vida me ha hecho un guiño ahora que antes no pude disfrutar. Quiero recuperar los momentos perdidos. He contestado a la dirección de Onda Cero que tras esta temporada no seguiré. No puedo seguir volviendo a casa a las tres de la madrugada... domingos y festivos”.

El día que De la Morena destronó a José María García

Era 1995. Durante 20 años, José María García había sido el rey de la radio deportiva, liderando todos los índices de audiencia, con su programa ‘Supergarcía’ de la Cadena COPE. No obstante, según los datos publicados por el Estudio General de Medios (EGM) en abril que hacían referencia al primer trimestre de ese año, se constataba un hecho histórico en la radio: ‘El Larguero’ de la Cadena Ser y de De la Morena superaba a su máximo rival y se convertía en el líder de audiencias de la radio deportiva. El duelo entre ambos es historia de la radio en España, pero tras tantos años de reinado de García, De la Moreno desbancó a su máximo rival y se consumó el cambio de liderato con aquellos datos del EGM.

“El equipo que Clemente jamás alinearía contra Italia”

El exseleccionador nacional, Javier Clemente y De la Morena no se llevan nada bien y no lo esconden. Su rivalidad comenzó allá por la década de los 90, cuando fue nombrado seleccionador de España. Clemente era afín a García y, por lo tanto, se convirtió en rival de De la Morena. Poco a poco, la tensión entre ambos fue in crescendo, cruzándose numerosos descalificativos e insultos. Su enfrentamiento dejó una icónica publicidad antes del famoso Italia-España, del Mundial de Estados Unidos, entre las páginas del diario Marca: “El equipo que Clemente jamás alinearía contra Italia. Siga el España-Italia con el equipo que le quita el sueño a Clemente”, decía la famosa publicidad de ‘El Larguero’ en el mencionado medio deportivo. Años más tarde, en el 2000, se vieron las caras en una entrevista en el programa de De la Morena.

Su fichaje por Onda Cero

En el año 2016, De la Morena se despidió de la Ser para fichar por Onda Cero para dirigir ‘El Transistor’. El programa fue creado con la llegada del famoso periodista y su primera emisión fue en septiembre del mismo año. ‘El Transistor’ fue creado para competir con los otros dos principales programas deportivos que hay en su misma franja horaria: ‘El Larguero’ de Manu Carreño y ‘El Partidazo’ de Juanma Castaño.

Cuando De la Morena conoció a Iniesta con 9 años

De la Morena ha sido el impulsor del Torneo Brunete, un famoso torneo que juntaba a los filiales de los mejores equipos de España en categoría alevín. Por este torneo han pasado muchos jugadores que, posteriormente, se han convertido en grandes estrellas de fútbol mundial. Entre ellos, Andrés Iniesta: “Andrés vino con 9 años con el Albacete, era el jugador más joven del torneo. Era muy bueno. El segundo año volvió con el Albacete. Era tan bueno que llamaba la atención. Antic nos dijo que ‘el 5 del Albacete jugará en la Selección’”, recordó De la Morena ante los micrófonos de ‘Onda Cero’.