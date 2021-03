El día que De la Morena y García firmaron la paz

En los noventa, José Ramón De la Morena y José María García fueron protagonistas de un fuerte enfrentamiento radiofónico durante varios años justo cuando ‘El Larguero’ superó en su franja de audiencia a ‘SuperGarcía’.

El presentador de la SER llegó a calificar a su enemigo de “butano, el indultao, que no tiene amigos, sólo cómplices (…) Un delincuente acostumbrado a extorsionar y chantajear”. Debido a esto, García demandó judicialmente a De la Morena con el objetivo de evitar que éste tuviera derecho a citarle o calificarle en su programa.

Para 1995 el programa de De la Morena tenía más audiencia que el de José María García. Fue un duro golpe para el periodista, quien no fue capaz de remontar el vuelo aunque posteriormente probó suerte en la ‘Cadena COPE’ e incluso dio el salto a la televisión. En 2002 dimitía por un nuevo desencuentro empresarial y desde entonces está retirado de la vida profesional. Pero el tiempo lo cura todo y estos dos ‘monstruos’ radiofónicos pudieron sellar la paz. A principios de 2014 De la Morena llamó a García para comer y el encuentro entre ambos fue realmente positivo. Desde entonces, ‘pelillos a la mar’ y cordialidad y respeto.

La comida en la que se selló la paz

Ambos monstruos de la comunicación se encontraron en el Asador Donostiarra, un restaurante ubicado en el norte de Madrid al que acuden numerosos futbolistas y periodistas deportivos.

En la comida, estaban presentes compañeros del equipo de José Ramón de la Morena en ‘El Larguero’, de la Cadena SER, y personas del entorno de García. A partir de aquí dieron por enterrada el hacha de guerra.

Ya en Febrero de 2018, Jordi Évole rememoraba en su programa de La Sexta Salvados, junto José María García y José Ramón de la Morena, la guerra radiofónica más famosa de los noventa.

Los dos periodistas se veían por primera vez en televisión y recordaban el enfrentamiento mediático de la cadena Ser con De la Morena al frente y la Cope y Onda Cero con García como cabeza visible, desvelando algunas de las anécdotas vividas en la radio española.

Hasta aquí #ReyesDeLaNoche. Hasta aquí el reencuentro de García y De la Morena.

En aquel programa, García aclaraba que era una “guerra empresarial” no con el periodista y asevera que “hay muchísimas cosas que no diría” porque “en la guerra no todo vale”. “Estábamos equivocados”, asegura. Las dos estrellas de la radio deportiva dejaron claro que el tiempo todo lo cura y sus reproches, indirectas y rencillas han quedado atrás. De la Morena hablaba de “un periodismo a lo mejor un poco salvaje”, por el objetivo liderar la noche radiofónica. “Era un periodismo salvaje. No sé si valió la pena, yo he sufrido, y ha habido daños colaterales”, algo que con el tiempo acabó en una “reconciliación”.

Durante este programa, Paco González, Fernando Ónega, Alfredo Pérez Rubalcaba, Cristina Pardo, José Mercé, Perico Delgado o Cristina Gallo fueron algunos de los rostros conocidos que dieron su testimonio sobre el sonado enfrentamiento: “Se les fue de las manos alguna vez”.

Cristina Gallo, Paco González y algunas de las barbaridades que se llegaron a llamar en antena García y De la Morena. Empezaba la guerra.

Ahora García y De la Morena vuelven a ser los “Reyes de la Noche”. Y es que su histórica rivalidad regresa como inspiradora de un argumento para una nueva serie de televisión.

‘Reyes de la noche’ es el título de esta comedia con dosis de drama creada por Movistar + que se emitirá en mayo y cuyo reparto encabezan Javier Gutiérrez y Miki Esparbé. Y aunque con el referente de las citadas batallas radiofónicas del periodismo deportivo, no solo tendrá protagonismo el fútbol. La lucha de egos, el poder, la ambición y, sobre todo, el mundo de la radio centrarán el argumento de la serie.

De la Morena anunciaba anoche en directo que colgaba el micrófono poniendo así fin a una carrera marcada por otra forma de hacer periodismo pero su batalla con “Super García” quedará siempre en la memoria de los aficionados al periodismo deportivo.